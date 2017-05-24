«العين للفروسية» ينظم «الرماية» المفتوحة

العين (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس نادي العين للفروسية والرماية والجولف، ينظم النادي على ملاعبه البطولة الرمضانية المفتوحة للرماية 2017 التي تنطلق منافساتها في الثاني من شهر رمضان وتختتم في 27 منه.

ويشتمل برنامج البطولة على منافسات في «التراب» لفئة المبتدئين والمسدس 9 ملم لفئتي الرجال والنساء، وتبدأ يومياً من التاسعة والنصف مساءً وتتواصل حتى الثانية من صباح اليوم التالي.

ويجري تنظيم الحدث برعاية مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الحكومي الداعم لهذا الحدث وبنك الاتحاد الوطني الراعي الذهبي وشركة كوكا كولا الراعي الداعم للبطولة. ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز مالية قيمة للفائزين الخمسة الأوائل، حيث يحصل البطل على مبلغ وقدره 40 ألف درهم، وينال الوصيف 25 ألف درهم، ويحصل الثالث على 20 ألف درهم بينما يحصل صاحبا المركزين الرابع والخامس على عشرة وخمسة آلاف درهم على التوالي.

ومن ناحيته، أكد محمد راشد الناصري المدير العام للنادي اكتمال استعدادات النادي لتنظيم الحدث الذي يستضيفه في شهر رمضان الكريم من كل عام، مشيراً إلى توفير كل التسهيلات التي من شأنها أن تساهم بقدر كبير في إنجاح هذه البطولة.

وقال: هذه المنافسات تعتبر فرصة رائعة للرماة من الجنسين لممارسة هذا النوع من الرياضة وزيادة معدل خبراتهم بما ينعكس إيجاباً على مستوى أداء رماة منتخباتنا في مشاركاتهم على المستوى الخليجي والعربي والآسيوي والعالمي.

وتمنى الناصري لجميع المشاركين كل التوفيق والنجاح لخوض هذا التحدي بكل عزيمة وإرادة قوية وحماس كبير من أجل أن تخرج البطولة في المستوى المنتظر وأن يخرج الجميع بالفائدة المرجوة.