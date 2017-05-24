«العين للفروسية» ينظم «الرماية» المفتوحة

العين (الاتحاد)
تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس نادي العين للفروسية والرماية والجولف، ينظم النادي على ملاعبه البطولة الرمضانية المفتوحة للرماية 2017 التي تنطلق منافساتها في الثاني من شهر رمضان وتختتم في 27 منه.
ويشتمل برنامج البطولة على منافسات في «التراب» لفئة المبتدئين والمسدس 9 ملم لفئتي الرجال والنساء، وتبدأ يومياً من التاسعة والنصف مساءً وتتواصل حتى الثانية من صباح اليوم التالي.
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ومن ناحيته، أكد محمد راشد الناصري المدير العام للنادي اكتمال استعدادات النادي لتنظيم الحدث الذي يستضيفه في شهر رمضان الكريم من كل عام، مشيراً إلى توفير كل التسهيلات التي من شأنها أن تساهم بقدر كبير في إنجاح هذه البطولة.
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وتمنى الناصري لجميع المشاركين كل التوفيق والنجاح لخوض هذا التحدي بكل عزيمة وإرادة قوية وحماس كبير من أجل أن تخرج البطولة في المستوى المنتظر وأن يخرج الجميع بالفائدة المرجوة.