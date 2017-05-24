الرميثي: «أولمبياد الضباط» ملتقى رياضي ومنصة تفاعلية حيوية

أبوظبي (الاتحاد)

رفع معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى أولياء العهود، بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، داعياً المولى عز وجل أن يعيد ذكراه على دولتنا الغالية وهي ترفل بالعز والرفعة والسلام في ظل القيادة الحكيمة، وأن يعيده على أمتنا العربية والإسلامية بالخير والبركات.

وأشاد معاليه بالدعم المستمر الذي يجده قطاع الشباب والرياضة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مما كان له الأثر الواضح في النقلة الكبيرة التي تحققها الرياضة الإماراتية على المستويات كافة، وبالجهود المخلصة التي يبذلها مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان الذي أسهم بدور كبير في إبراز الألعاب الرياضية بشكل عام والفردية على وجه الخصوص، مثمناً معاليه رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة للبطولة في دورتها الـ21، والتي تشمل 7 مسابقات رياضية تشمل الألعاب والرياضات المحببة لكل أفراد المجتمع.

وأكد معاليه على أهمية استمرارية أولمبياد الضباط الرياضي السنوي ودوره في إثراء الحركة الرياضية ودعم التفاعل المجتمعي في الرياضات كافة، داعياً كل فئات المجتمع لتسجيل مشاركتهم في الفعاليات المعتمدة في أجندتها خصوصاً أنها تقام في صالات وملاعب مكيفة تتوافر بها كل الفرص للممارسة الرياضية المفتوحة لجميع المواطنين والمقيمين، بجانب التنافس على ألقاب المسابقات.

وتابع معاليه: تواصل البطولة لواحد وعشرين عاماً يمثل مكسباً كبيراً للقطاع الرياضي بصفة عامة وللرياضة المجتمعية، موضحاً معاليه أن استمرارية الحدث تنعكس إيجاباً على الفرق المشاركة والمشاركين بصفة عامة وعلى رياضة الإمارات بشكل عام.