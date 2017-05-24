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ختام دوري المراحل السنية للشطرنج

الفجيرة يتفوق في الناشئين والعين يتصدر الناشئات
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تاريخ النشر: الأربعاء 24 مايو 2017

دبي (الاتحاد)

فاز نادي الفجيرة بدرع دوري الناشئين تحت 14 سنة، محققاً اللقب دون خسارة، وسجل 12 نقطة، وذلك في ختام بطولة دوري الشطرنج للمراحل السنية الذي نظمه اتحاد اللعبة، بالتعاون مع الأندية، وجاء الشارقة في المركز الثاني برصيد 11.5 نقطة، ثم أبوظبي ثالثاً برصيد 7 نقاط، فيما جاء دبي في المركز الرابع برصيد 6.5 نقطة، وعجمان الخامس برصيد 3 نقاط.

وضم فريق الفجيرة عمار السدراني، ومحمد سعيد اليليلي، وخليفة خالد، ومحمد القايدي، وعلي الزعابي، وزايد القايدي، وسعيد عمر، وأنس علي المنصوري.

وحقق نادي العين الثقافي للشطرنج درع دوري الناشئات تحت 14 سنة، برصيد 13 نقطة، وجاء في المركز الثاني فتيات الشارقة برصيد 12.5 نقطة، ثم دبي ثالثا برصيد 9 نقاط، وأبوظبي الرابع 3 نقاط، ورأس الخيمة الخامس 2.5 نقطة.

وضم فريق العين وافية درويش المعمري المرشحة للقب أستاذة دولية، والفائزة بذهبية دورة رياضة المرأة الخليجية، وأمل فاضل الشامسي، وعايشة ناصر الشامسي، وروان النعبيمي، وزينب درويش المعمري، وزعفرانة النعيمي، ونوف خلفان الشامسي، ونورا عبدالرحمن خوري.

ونجح أبطال العين في مواصلة الانتصارات في الفوز بدرع الأشبال تحت 10 سنوات، بعدما حقق 11.5 نقطة، وحل دبي ثانيا برصيد 10.5 نقطة، والشارقة الثالثة برصيد 8.5 نقاط والفجيرة الرابع 6.5 نقطة وأبوظبي الخامس برصيد 3 نقاط، وضم فريق العين حمد ناصر الشامسي، وهزاع صالح محمد، وسعيد ناصر مبارك، وأحمد كريمي، وبندر الشمري، ومنصور عمر المقبالي، وحمودة بن حمودة، وسعيد النعيمي. ... المزيد
     
 

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