دبي .. تكريم 13 مدرسة في «ألعاب الطالبات»

دبي (الاتحاد)
احتفى مجلس دبي الرياضي أمس الأول، بالمدارس والطالبات الفائزات بالمراكز الأولى في مختلف الألعاب في النسخة الثالثة من دورة دبي التي نظمها المجلس، بالتعاون مع منطقة دبي التعليمية وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وذلك في مسرح جامعة زايد في مدينة دبي الأكاديمية.
وشهد الحفل تكريم الشركاء والرعاة، و13 مدرسة نجحت في تحقيق ألقاب النسخة الثالثة والفوز بالمراكز الأولى، حيث تم تتويج مدرسة دبي الوطنية البرشاء بلقب كرة السلة ضمن الفئة الثانية من مواليد 2003 إلى 2005 وتسلمت طالباتها الكأس والميداليات الذهبية، كما تسلمت مدرسة الاتحاد الخاصة الممزر الميداليات الفضية بعد حلولها في المركز الثاني، وتسلمت مدرسة دبي الوطنية الطوار الميداليات البرونزية بعد أن جاءت في المركز الثالث.
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كما تم تتويج مدرسة المواكب البرشاء بكأس الطائرة ضمن الفئة الثانية، وتسلمت الميداليات الذهبية، تلتها مدرسة الظهرة حتا في المركز الثاني، وجاءت مدرسة المواكب القرهود في المركز الثالث، وتوجت مدرسة الظهرة حتا بكأس الطائرة ضمن منافسات الفئة الثالثة وتسلمت الميداليات الذهبية، تلتها مدرسة دبي الدولية القرهود في المركز الثاني، وجاءت مدرسة المواكب البرشاء في المركز الثالث.
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وعلى صعيد منافسات ألعاب القوى، توجت فاطمة كاظم من مدرسة ند الحمر للتعليم الأساسي بكأس الجري 60 متراً، تلتها شمسة عبدالرحمن من مدرسة الجميرا النموذجية في المركز الثاني، وجاءت عائشة غياث من مدرسة دبي الدولية القرهود في المركز الثالث.
وتوجت عائشة عصام من مدرسة دبي الدولية القرهود بكأس بطولة الوثب الطويل والميدالية الذهبية، تلتها لطيفة سلطان من مدرسة ند الحمر للتعليم الأساسي في المركز الثاني، وجاءت علياء شرف من مدرسة المواكب البرشاء في المركز الثالث، وفي بطولة دفع الجلة 3 كيلوجرامات توجت فاطمة محمد البدو من مدرسة جميرا النموذجية بالكأس والميدالية الذهبية، تلتها زميلتها شمسة عادل في المركز الثاني، وجاءت دلال علي من مدرسة المواكب البرشاء في المركز الثالث.
حضر الحفل غاية سلطان المهيري مديرة منطقة دبي التعليمية، لمياء عبدالعزيز خان نائب رئيس لجنة رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي، ميثاء محمد حمدان الشامسي المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع، عضو لجنة رياضة المرأة بالمجلس، ورئيس اللجنة المنظمة للدورة، وفوزية فريدون مدير قسم تطوير رياضة المرأة ومدير الدورة، وأعضاء اللجنة المنظمة، وممثلو المدارس المشاركة والرعاة.