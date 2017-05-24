دبي .. تكريم 13 مدرسة في «ألعاب الطالبات»

دبي (الاتحاد)

احتفى مجلس دبي الرياضي أمس الأول، بالمدارس والطالبات الفائزات بالمراكز الأولى في مختلف الألعاب في النسخة الثالثة من دورة دبي التي نظمها المجلس، بالتعاون مع منطقة دبي التعليمية وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وذلك في مسرح جامعة زايد في مدينة دبي الأكاديمية.

وشهد الحفل تكريم الشركاء والرعاة، و13 مدرسة نجحت في تحقيق ألقاب النسخة الثالثة والفوز بالمراكز الأولى، حيث تم تتويج مدرسة دبي الوطنية البرشاء بلقب كرة السلة ضمن الفئة الثانية من مواليد 2003 إلى 2005 وتسلمت طالباتها الكأس والميداليات الذهبية، كما تسلمت مدرسة الاتحاد الخاصة الممزر الميداليات الفضية بعد حلولها في المركز الثاني، وتسلمت مدرسة دبي الوطنية الطوار الميداليات البرونزية بعد أن جاءت في المركز الثالث.

وتوجت مدرسة المواكب البرشاء لفوزها بكأس كرة السلة ضمن منافسات الفئة الثالثة من مواليد 1999 إلى 2002، تلتها مدرسة الشارقة الأميركية الدولية الخاصة في المركز الثاني، وجاءت مدرسة أسماء بنت النعمان في المركز الثالث.

كما تم تتويج مدرسة المواكب البرشاء بكأس الطائرة ضمن الفئة الثانية، وتسلمت الميداليات الذهبية، تلتها مدرسة الظهرة حتا في المركز الثاني، وجاءت مدرسة المواكب القرهود في المركز الثالث، وتوجت مدرسة الظهرة حتا بكأس الطائرة ضمن منافسات الفئة الثالثة وتسلمت الميداليات الذهبية، تلتها مدرسة دبي الدولية القرهود في المركز الثاني، وجاءت مدرسة المواكب البرشاء في المركز الثالث.

وفي منافسات بطولة الرجبي، توجت مدرسة الإبداع النموذجية بالكأس، تلتها مدرسة الوصل في المركز الثاني، وحلت مدرسة الجميرا النموذجية في المركز الثالث، وفي منافسات الريشة الطائرة توجت آية محمد من مدرسة الإبداع النموذجية بكأس الفئة الأولى من مواليد 2006 إلى 2008، تلتها فرح إبراهيم صالح من مدرسة دبي الدولية القوز في المركز الثاني، وجاءت حمدة أحمد من مدرسة الإبداع النموذجية في المركز الثالث، وفي منافسات الفئة الثانية من مواليد 2003 إلى 2005 فازت لطيفة يوسف من مدرسة الإبداع النموذجية بالمركز الأول، تلتها ميرة الصايغ من مدرسة المواكب البرشاء في المركز الثاني، وجاءت شيخة سعيد من مدرسة دبي الدولية القوز في المركز الثالث.

وعلى صعيد منافسات ألعاب القوى، توجت فاطمة كاظم من مدرسة ند الحمر للتعليم الأساسي بكأس الجري 60 متراً، تلتها شمسة عبدالرحمن من مدرسة الجميرا النموذجية في المركز الثاني، وجاءت عائشة غياث من مدرسة دبي الدولية القرهود في المركز الثالث.

وتوجت عائشة عصام من مدرسة دبي الدولية القرهود بكأس بطولة الوثب الطويل والميدالية الذهبية، تلتها لطيفة سلطان من مدرسة ند الحمر للتعليم الأساسي في المركز الثاني، وجاءت علياء شرف من مدرسة المواكب البرشاء في المركز الثالث، وفي بطولة دفع الجلة 3 كيلوجرامات توجت فاطمة محمد البدو من مدرسة جميرا النموذجية بالكأس والميدالية الذهبية، تلتها زميلتها شمسة عادل في المركز الثاني، وجاءت دلال علي من مدرسة المواكب البرشاء في المركز الثالث.

حضر الحفل غاية سلطان المهيري مديرة منطقة دبي التعليمية، لمياء عبدالعزيز خان نائب رئيس لجنة رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي، ميثاء محمد حمدان الشامسي المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع، عضو لجنة رياضة المرأة بالمجلس، ورئيس اللجنة المنظمة للدورة، وفوزية فريدون مدير قسم تطوير رياضة المرأة ومدير الدورة، وأعضاء اللجنة المنظمة، وممثلو المدارس المشاركة والرعاة.