إبهار في ختام «ألعاب التضامن الإسلامي»

أحمد جمال الدين (باكو)

أُسدل الستار مساء أمس الأول، على فعاليات الدورة الرابعة لألعاب التضامن الإسلامي التي احتضنتها باكو عاصمة أذربيجان بمشاركة 6000 رياضي من 54 دولة في 3 قارات. وجاء حفل الختام الذي أقيم على الملعب الأولمبي باهراً واستعرض فقرات تراثية وتاريخية للحضارة الإسلامية، مكملاً ما تم سرده من أحداث فريدة واستعراضات منوعة في حفل الافتتاح الذي شهده ذات المكان بحضور إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان.

وأكدت ميهريبان عالييف، النائب الأول لرئيس جمهورية أذربيجان ورئيس اللجنة المنظمة، على أهمية الرياضة في تطبيق مفاهيم التضامن والإخاء والسلام، مشيرة إلى أن الألعاب كانت فرصة لانتصار الصداقة والوحدة والمودة.

وشهد الحفل عرض مادة مرئية عن استعدادات مدينة إسطنبول التركية التي ستحتضن النسخة المقبلة من الدورة العام 2021، حيث تم استعراض بعض المنشآت والأماكن والمعالم التاريخية، ثم تسليم علم الدورة إلى كامران اوزدن نائب وزير الشباب والرياضة التركي.

وحلقت أذربيجان بصدارة ترتيب قائمة الدول المشاركة في ألعاب التضامن الإسلامي في باكو، حيث تفوقت على تركيا في الأيام الأخيرة للدورة وجمعت 162 ميدالية، بواقع 75 ذهبية، و50 فضية، و37 برونزية، فيما تلتها تركيا في المركز الثاني برصيد 195 ميدالية ملونة بواقع 71 ذهبية، و67 فضية، 57 برونزية، فيما احتلت إيران المركز الثالث برصيد 98 ميدالية بواقع 39 ذهبية، و26 فضية، و33 برونزية.