«الجوجيستو» يطلق أول وأكبر مشروع لصناعة الأبطال في الشرق الأوسط

أمين الدوبلي (أبوظبي)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أطلق اتحاد الجو جيتسو بالتعاون مع شركائه مجلس أبوظبي للتعليم وشركة بالمز الرياضية، أول مشروع رياضي من نوعه في منطقة الخليج والشرق الأوسط لصناعة الأبطال في رياضة «فن الترويض»، وتبنيهم علمياً وتربوياً ورياضياً وصحياً وثقافياً، للمساهمة في صناعة أبطال عالميين قادرين على تمثيل الدولة في كل المحافل، وحصد الألقاب والميداليات لتعزيز مكانة أبوظبي عاصمة الجو جيتسو العالمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، بحضور عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين المحلي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، ومحمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية في مجلس أبوظبي للتعليم، وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي للاتحاد، وفؤاد درويش مدير عام بالمز سبورت الرياضية الذراع الفنية للاتحاد راعية وممولة المشروع.

ويهتم المشروع المتكامل بالتربية الأخلاقية والثقافية والتأهيل الرياضي والبدني والذهني، مع ضمان التفوق التعليمي، تحت شعار«المساهمة في بناء جيل قوي قادر على تحمل المسؤولية في المستقبل، والحفاظ على مكتسبات الحاضر»، وذلك من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويبدأ المشروع مع 40 لاعباً و5 لاعبات في المرحلة السنية من 14 إلى 17 عاماً، تم اختيارهم وفقاً لأعلى المعايير الانضباطية والتربوية والعلمية والأخلاقية والبدنية لتوفير بيئة رياضية ثقافية علمية لهم على مدار اليوم؛ بهدف إعداد الطالب المثالي والرياضي الناجح، ويتضمن المشروع في ذاته وسائل لتقييم معدلات الأداء أولاً بأول تضمن الرصد الدائم للإيجابيات والسلبيات في المجالات التعلمية والرياضية والانضباطية والأخلاقية كافة.