النصر يحلّق بلقب كأس رئيس الدولة للطائرة

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

حلق النصر بكأس رئيس الدولة للكرة الطائرة بعد تفوقه على العين 3-2 بواقع أشواط 17-25,25-21,18-25,25-21 و15-13، وذلك في المباراة النهائية التي احتضنتها صالة أرينا التابعة لنادي الجزيرة في أبوظبي مساء أمس، والتي أسدلت من خلالها الستارة على آخر استحقاق رسمي للعبة هذا الموسم.

وبهذا الفوز يعود النصر إلى منصة تتويج المسابقة الأغلى والتي كان آخر عهده به في موسم 1995-1996، ليفوت على العين الفوز باللقب الذي غاب عنه لمدة 21 عاماً متتالياً، حيث كان آخر لقب لـ«الزعيم» على صعيد هذه المسابقة في موسم 1995-1996.

وتوج النصر بكأس رئيس الدولة يوسف الملا رئيس اتحاد الكرة الطائرة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وأسرة الناديين.

وبالعودة إلى مجريات المباراة، فقد بدأ العين بأداء هجومي كبير في الشوط الأول وجد النصر صعوبة بالغة في احتوائه، إذ اعتمد العين على تنويع المعد وليد ثاني في عملية تهيئة الكرات النموذجية الطويلة والقصيرة للضاربين فلاديمير ومحمد سليمان ومحمد عبدالعزيز الذين نجحوا في تخطي حوائط الصد التي شيدها لاعبو النصر أغلب الوقت، فيما احتوى الليبرو محمد عبدالله العديد من الكرات الخادعة التي حاول لاعبو النصر من خلالها ترجيح الكفة لكن العين نجح في فرض تقدمه على أحداث الشوط الأول منذ البداية 7-4 ثم 18-11 قبل أن ينهي الشوط الأول لصالحه بواقع 25-17.

في الشوط الثاني عمد لاعبو النصر إلى تدارك حالة التراجع الهجومي التي شابت أداءهم في شوط المباراة الأول، إذ سعى المعد عدنان إبراهيم إلى خلق التجانس المثالي مع زملائه الضاربين سعيد بخيت ورودريجو وعامر حسن لكن ظلت محاولاتهم تشوبها التواضع وبالأخص في اللمسة الأخيرة أمام حوائط الصد المتينة التي نجح فيها لاعبو العين الذي تقدموا في البداية 12-6 ثم 17-13 قبل أن ينتفض لاعبو النصر بأداء هجومي ليقللوا الفارق إلى نقطتين 19-17 نقطة ليدركوا التعادل 20-20 وزادوا عليه بالتقدم 22-20 ليخطفوا الشوط الثاني بواقع 25-21.

تدارك «الزعيم» خسارته في الشوط الثالث ونجح في التفوق مجدداً على النصر بعدما تعادل الفريقان 3-3 مطلع الشوط، حيث تقدم العين 8-5 ونجح في الحفاظ على تقدمه بعدما أحكم اللاعبون قبضتهم على الأجواء من خلال الضربات الساحقة المحكمة إلى جانب حوائط الصد المتينة التي استعصت على لاعبي «العميد»، ومن هنا كان «الزعيم» يواصل تقدمه 16-11- ثم 23-14 قبل أن ينهي الشوط الثالث لصالحه بواقع 25-18.

في الشوط الرابع، عاد النصر بأداء عنيد نجح من خلاله التقدم 9-8 ثم 14-10 في ظل تراجع واضح شاب ألعاب العين ليواصل «العميد» تقدمه 20-17 منهياً الشوط لصالحه بواقع «25-21»، ليلجأ الفريقان إلى شوط فاصل كانت الغلبة فيه للنصر بعد صراع محموم بواقع 15-13.