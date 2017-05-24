45 دارساً في دورة إدارة المسابح

دبي (الاتحاد)

تختتم مساء اليوم في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، فعاليات الدورة الدولية الأولى لإدارة المسابح ومنشآت الألعاب المائية وأسس السلامة المائية، والتي انطلقت أمس الأول.

شارك في الدورة 45 دارساً ودارسة من القطاعات الرياضية والتعليمية والترفيهية في الدولة، بجانب مشاركة عدد من المتخصصين في إدارة المسابح من مصر والسعودية والعراق وقطر.

ويقام هذا البرنامج للمرة الأولى في الدولة تحت رعاية اتحاد السباحة وباعتماد جمعية الرياضيين، وبتنظيم بروفيشنال للخدمات الرياضية، من خلال التعاقد مع منظمة ستارفيش أكواتيك الأميركية وبيت الخبرة الأميركي ديروسا أكواتيك.

وزار الأميركي شون ديروسا، مالك ديروسا أكواتيك والمحاضر ورئيس قسم المنشآت في جامعة بنسلفانيا الأميركية، مجلس دبي الرياضي برفقة مسؤولي اتحاد السباحة والشركة المنظمة، لعرض عدد من المبادرات ترتبط بالمنشآت الرياضية وكيفية إدارتها بالشكل الأمثل، وفقاً للقواعد المتعارف عليها دولياً، كما زار الوفد مجمع حمدان الرياضي، وأشاد ديروسا بمرافق المجمع ووصفه بأنه يضاهي أكبر المنشآت الرياضية في أميركا وأوروبا.

وأكد ديروسا أنه شاهد خلال زيارته الأولى لدبي طفرة حضارية ورياضية كبيرة تتماشى مع أحدث التقنيات والاستراتيجيات الرياضية في العالم، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً كبيراً مع الجهات كافة، من أجل تحقيق عدد من المشاريع والمبادرات الكبرى في مجال إدارة المخاطر والصحة والسلامة العامة.

وأشار إلى دور دبي والإمارات المحوري، من خلال استضافة عدد من الفعاليات والبرامج الرياضية والعلمية التي تسهم في تطوير مستوى الكوادر البشرية في منطقة الخليج والشرق الأوسط.