الورد في استقبال أبطال آسيا لبناء الأجسام

دبي (الاتحاد)

حظي منتخبنا لبناء الأجسام باستقبال دافئ تزينت به أعناق اللاعبين بباقات الورد، تعبيراً عن تقدير أسرة اللعبة لهم على إنجازهم بحصد 9 ميداليات ملونة، بواقع 5 ميداليات ذهبية و3 فضيات وواحدة برونزية، وذلك في منافسات البطولة الآسيوية بنسختها الـ 51، التي أقيمت في منغوليا بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي القارة.

جاء ذلك خلال عودتهم من بوابة مطار دبي الدولي، حيث وُجد في مقدمة المستقبلين الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي، وعلي بن حيدر نائب رئيس الاتحاد، بحضور أحمد جوهر، رئيس لجنة المنتخبات، وعدد من العاملين في اللعبة وأسر اللاعبين.

وضمت قائمة المنتخب خالد البلوشي الذي حقق الميدالية الذهبية في وزن 65 كلج، وأحمد حسين المتوج بذهبية وزن 70 كلج، وجاسم آل علي الفائز بذهبية وزن 85 كلج، وسلمان عجيل الحاصل على فضية وزن 95 كلج، وإبراهيم الدهماني المتوج ببرونزية وزن 100 كلج، فيما حصد أحمد حسين ذهبية فئة الماسترز، ونال عبد العزيز القحطاني ميدالية ذهبية في فئة الشباب، وحمد الشامسي ميدالية فضية في فئة الشباب.

وثمن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، الإنجاز الذي حققه أبطال المنتخب وخاطبهم قائلاً: نتائجكم إنما تحققت بفضل تفانيكم في المجهود طوال الفترة، والتزامكم بخطط الجهازين الفني والإداري وتضحياتكم التي نعلمها ونقدرها جيداً، وهي ما دفعتنا للوجود في مطار دبي الدولي لاستقبالكم وتهنئتكم فرداً فرداً بهذه النتائج والصعود مراراً على منصة التتويج.

وأضاف: كلنا ثقة بأن هذه غايتنا خلال السنوات المقبلة أن تكون بناء الأجسام الإماراتية رقماً صعباً على المستويات الإقليمية والقارية والعالمية كافة أيضاً، ونحن جاهزون لدعم جميع الرياضيين خلال الفترة المقبلة، آملين منكم مواصلة السير على درب التفوق الحالي نفسه.