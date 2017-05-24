محمد بن حمد الشرقي يكرم «الفجيرة للفنون القتالية»

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية دور نادي الفجيرة للفنون القتالية في استيعاب طاقات الشباب في الإمارة، وتأهيل وصقل مواهبهم، خاصة في رياضات الألعاب الفردية التي تساهم في خلق شخصية حضارية، أساسها الطموح والتطور.

وأشاد سموه، خلال حفل تكريم لاعبي ومدربي وإداريي النادي، بالجهود التي يبذلها الكادر الفني القائم عن تطوير الألعاب الفردية في النادي، مشدداً على ضرورة متابعة الشباب، ورفع مستواهم الثقافي والرياضي، وصولاً إلى تحقيق أفضل الإنجازات، بما يتناسب والتطور الذي تحققه الدولة في مختلف المجالات.

ويأتي التكريم تقديراً للإنجازات التي حققها النادي في رياضات المصارعة والجو جيتسو والملاكمة والجودو والتايكواندو على مستوى الدولة.

من جهته، قال أحمد حمدان الزيودي، نائب رئيس النادي، في كلمة له خلال الحفل: «إن سمو ولي عهد الفجيرة وجه قبل حوالي عام بإشهار مشروع سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي لإعداد البطل الأولمبي»، مشيراً إلى أن النادي بدأ العمل بالجدية المطلوبة، وقد ظهر عدد كبير من اللاعبين المتميزين، فيما فاز 37 لاعباً بميداليات ملونة في الأولمبياد المدرسي.

وأضاف: «تم استدعاء النسبة الأكبر من أبناء النادي ليكونوا ضمن المنتخبات الوطنية وفق الفئة العمرية، وذلك بفضل توجيهات سمو ولي عهد الفجيرة».

حضر الحفل سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وعبد العزيز بوهندي مدير مكتب الشباب والرياضة في الفجيرة، وعدد من المسؤولين.