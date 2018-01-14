تيفو «نادي القرن» للوصـلاوية أمام «درع الدوري» للعيناوية

دبي (الاتحاد)

شهدت مباراة الوصل والعين في قمة «الجولة 12»، تواجد 8261 مشجعاً في مدرجات زعبيل، كأعلى عدد حضور جماهيري في الجولة، وثاني أعلى معدل حضور في مباريات الوصل على ملعب زعبيل، بعد مباراة الوصل والوحدة في الجولة الرابعة، التي شهدت تواجد 8439 مشجعاً «السعة الإجمالية لملعب زعبيل».

وخطفت الأجواء الجماهيرية الكبيرة في المدرجات الأنظار لحظة انطلاقة المباراة، في ظل التنافس الكبير بين أكبر قاعدتين جماهيريتين في دورينا، وجاءت المبادرة من أصحاب الأرض، حينما رفع أنصار «الإمبراطور» تيفو «نادي القرن» على امتداد مدرجات الملعب، من خلال لوحة جميلة تألفت من المكعبات الملونة حملت عبارة «FIFA» وصورة لكأس نادي القرن، بجانب علم الإمارات، في إشارة إلى أحقية الوصل بلقب نادي القرن العشرين في الإمارات، في ظل بطولاته التي تفوق بها على كل الأندية المحلية حتى عام 2000. في المقابل جاء رد جمهور العين أكثر إثارة، من على المدرج المخصص لجمهور «الزعيم»، وذلك بالكشف عن وجه مبتسم ينظر إلى «تيفو» الوصل، وبعدها اختفى الوجه المبتسم ورفع العيناوية بدلاً عنه درع الدوري في صورة تجسد معنى «جاري التنزيل» في خزائن العين، وباللون «البنفسجي» الزاهي.

وشهدت الدقيقة العاشرة مبادرة أخرى من على المدرجات المخصصة للجماهير العيناوية التي حرصت على رفع مكعبات بنفسجية عليها رقم «10» تم توزيعها على جميع المقاعد المخصصة لجمهور «الزعيم» من قبل مكتب شؤون جماهير العين، وهم تردد «عموري» الأسطورة تشجيعاً لقائد الفريق.