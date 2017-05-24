صدور «فستق عبيد» لـ «سميحة خريس»

محمد عريقات (عمّان)
استكمالاً لمشروعها الروائي أصدرت الروائية الأردنية سميحة خريس مؤخراً، روايتها «فستق عبيد» لتأخذنا من خلالها إلى أفريقيا، وتحديداً إلى السودان، لتتناول فترة مهمة من تاريخ البلد بواقعيه العربي والإفريقي.
تفتح الرواية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن سلسلة «الإبداع العربي»، الباب واسعاً أمام شخصياتها العديدة للتعبير عن دواخلها، فالجد يروي قصته مع الاختطاف وبيعه في سوق النخاسة ليصبح عبداً، وتأتي حفيدته رحمة لتكمل رواية الأسى، ولتسرد، هي الأخرى، حكايتها مع الرق والعبودية، وامتهان الكرامة، وأيضا كيف بدت كما لو أنها تعيش بشخصيتين منفصمتين، إحداهما العبدة الجارية، والأخرى شعورها الجارف بعدم الانتماء إلى طبقة العبيد، بل إلى السادة والهوانم.
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الرواية نفسها وقعتها خريس في منتدى شومان الثقافي، وشارك في حفل التوقيع كل من المؤلفة بشهادة إبداعية، والدكتورة رزان إبراهيم بورقة نقدية، وسط حضور لافت من زملائها الكتاب والقراء.