افتتاح معرض الفن التشكيلي الخليجي الأردني

عمان (وام)

يقام حالياً في المركز الثقافي الملكي في العاصمة الأردنية عمان معرض الفن التشكيلي المشترك بين فنانين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن المملكة الأردنية، وذلك بالتنسيق من الأمانة العامة لمجلس التعاون. وافتتح المعرض هزاع البراري أمين عام وزارة الثقافة الأردنية، وسعادة بلال ربيع بلال البدور سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، في إطار مذكرة التفاهم التي وقعت في مدينة الرياض في مارس 2016 للتعاون الثقافي بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تطوير التعاون في المجال الثقافي والحضاري المشترك.

حضر الافتتاح وفد من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ممثلاً بكل من سعيد العامري ووليد الزعابي. ويتضمن المعرض أكثر من 35 لوحة فنية تشكيلية متنوعة في الأسلوب الجمالي بين الواقعي والتعبيري والانطباعي. وقال أمين عام وزارة الثقافة الأردنية: «إن هذا المعرض المشترك يشكل فرصة لإطلاع الجمهور الأردني على التجارب الفنية في دول مجلس التعاون».