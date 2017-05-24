سلطان القاسمي يصادق على تشكيل «ترينالي الشارقة للعمارة»

الشارقة (الاتحاد)

صادق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على تشكيل «ترينالي الشارقة للعمارة»، برئاسة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، كمبادرة مستقلة مختصة بتطوير الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني على صعيد الإمارة.

ويهدف «ترينالي الشارقة للعمارة»، والذي سيعقد مرة كل ثلاث سنوات، إلى أن يكون الحدث المعماري الرئيس والأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال المبادرات المختلفة التي سيتضمنها من معارض ومسابقات ومؤتمرات ومطبوعات متنوعة، وإلى أن يكون منبراً للتحاور ونشر ثقافة العمارة والتخطيط العمراني، ومناقشة التحديات الحضرية، مستهدفاً بذلك كل شرائح الجمهور والمهنيين وصناع القرار.

وتعقيباً على إطلاق هذه المبادرة الرائدة، قال الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، رئيس ترينالي الشارقة للعمارة: «يسعدنا الإعلان عن إطلاق «ترينالي الشارقة للعمارة» الأول من نوعه على مستوى الدولة والمنطقة، والذي ستنتج عنه بحوث ودراسات في مجال العمارة والتخطيط الحضري، ويعزز آلية التكامل بين الناحية البحثية والتطبيق العملي ضمن مجال العمارة».

وأكد الشيخ خالد أهمية هذا البرنامج الفريد في دعم حركة النهضة الشاملة التي تنتهجها إمارة الشارقة، والتي تهدف إلى توفير إطار مكاني متكامل، بما يضمن تطوير المدينة بصورة شاملة، وتعزيز إمكانية الوصول من وإلى جميع مناطق المدينة، وتحسين نوعية الحياة لمواطنيها.

ويطمح هذا البرنامج أيضاً إلى لعب دور مهم في نشر الوعي بأهمية المحافظة على معالم الإمارة من حيث قيمتها المعمارية، إلى جانب المحافظة على الموروث المعماري التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيشكل «ترينالي الشارقة للعمارة» نقطة التقاء لعدد كبير من المهنيين والمتخصصين من داخل وخارج الدولة، وصناع القرار وقادة مجتمع الأعمال والمقيمين، لمناقشة التحديات المرتبطة بالعمارة والعمران في مدينة وإمارة الشارقة. كما يسعى البرنامج إلى إقامة شراكات وتحالفات مع مؤسسات عامة وأكاديمية ومهنية، بهدف تعزيز العمل المشترك لدعم وتطوير القطاع الحضري والمعماري وبخاصة على صعيد مدننا الكبرى. وإلى جانب التميز الذي سيحظى به البرنامج على الصعيدين الداخلي والخارجي، فإن البرنامج سيعمل على دعم المواهب الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.