زوران: الفـوز لا يعـني حـسم اللــقب

دبي (الاتحاد)

أكد الصربي زوران مدرب العين، أن الفوز على الوصل الذي كان يتصدر الترتيب لا يعني حسم لقب الدوري، لأن السباق لا يزال طويلاً، وهناك عشر مباريات أخرى، وبالتالي فإن الفارق لا يتجاوز ثلاث نقاط فقط، ولا يزال مبكراً الحديث عن الفوز بالبطولة، مشدداً على ضرورة العمل على تدعيم الصدارة بالمزيد من الانتصارات في الجولات المقبلة.

وأضاف أن فريقه يتعامل مع كل مباراة بشكل منفرد، ويعمل بتركيز وجودة عالية، حتى يواصل مسيرته الإيجابية بثبات.

وعن الفوز على «فرقة الفهود» بثلاثية كاملة، وصف زوران الفوز بالرائع، مشيداً بالمستوى المميز الذي قدمه فريقه، والأداء القوي الذي ظهر به اللاعبون، رغم أن التحضيرات لم تكن جيدة لمباراة القمة، بسبب عودة اللاعبين الدوليين إلى صفوف الفريق، قبل يومين فقط من مواجهة الوصل، مؤكداً أن الفوز لم يكن سهلاً، لأن فريقه واجه منافساً صعب المراس، والوصل أتيحت له فرص كثيرة في الشوط الثاني، لكن تألق الحارس خالد عيسى، وجاهزية اللاعبين أهلت العين لحسم المباراة لمصلحته.

أما فيما يتعلق بتفاصيل المباراة، خاصة خلال الشوط الثاني، عندما لعب بعشرة لاعبين فقط، شدد زوران على أنه كان واثقاً من قدرات لاعبيه، وتوقع تسجيل المزيد من الأهداف أمام تقدم المنافس بكل قوة من أجل التعديل، مضيفاً أن توهج العين كان كبيراً، وأسهم في صناعة العديد من الفرص وتسجيل هدفين آخرين. وأشار زوران إلى أن الجهاز الفني، دفع بلاعبين سريعين، هما حسين الشحات وبندر الأحبابي، وأسهما بقدر كبير في تفعيل الجانب الهجومي، ودعم التفوق العيناوي، مؤكداً في الوقت نفسه أن الشحات صفقة موفقة، وأثبت حقيقة إمكاناته من أول ظهور، حيث سيكون دعامة قوية، سواء في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، أو دوري أبطال آسيا، متمنياً التحاق أحمد خليل بالفريق، وانضمامه رسمياً إلى قائمة «الزعيم» حتى يقدم الإضافة المرجوة.

أما فيما يتعلق بفوزه الأول على الوصل، أشار زوران إلى أنه واجه «فرقة الفهود» ثلاث مرات، حيث خسر في اللقاء الأول، وتعادل في الثاني، وفاز في المرة الثالثة، وبالتالي فإن «الثالثة ثابتة».