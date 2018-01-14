زوران: الفـوز لا يعـني حـسم اللــقب

دبي (الاتحاد)
أكد الصربي زوران مدرب العين، أن الفوز على الوصل الذي كان يتصدر الترتيب لا يعني حسم لقب الدوري، لأن السباق لا يزال طويلاً، وهناك عشر مباريات أخرى، وبالتالي فإن الفارق لا يتجاوز ثلاث نقاط فقط، ولا يزال مبكراً الحديث عن الفوز بالبطولة، مشدداً على ضرورة العمل على تدعيم الصدارة بالمزيد من الانتصارات في الجولات المقبلة.
وأضاف أن فريقه يتعامل مع كل مباراة بشكل منفرد، ويعمل بتركيز وجودة عالية، حتى يواصل مسيرته الإيجابية بثبات.
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أما فيما يتعلق بتفاصيل المباراة، خاصة خلال الشوط الثاني، عندما لعب بعشرة لاعبين فقط، شدد زوران على أنه كان واثقاً من قدرات لاعبيه، وتوقع تسجيل المزيد من الأهداف أمام تقدم المنافس بكل قوة من أجل التعديل، مضيفاً أن توهج العين كان كبيراً، وأسهم في صناعة العديد من الفرص وتسجيل هدفين آخرين. وأشار زوران إلى أن الجهاز الفني، دفع بلاعبين سريعين، هما حسين الشحات وبندر الأحبابي، وأسهما بقدر كبير في تفعيل الجانب الهجومي، ودعم التفوق العيناوي، مؤكداً في الوقت نفسه أن الشحات صفقة موفقة، وأثبت حقيقة إمكاناته من أول ظهور، حيث سيكون دعامة قوية، سواء في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، أو دوري أبطال آسيا، متمنياً التحاق أحمد خليل بالفريق، وانضمامه رسمياً إلى قائمة «الزعيم» حتى يقدم الإضافة المرجوة.
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