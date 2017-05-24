الصين تستخرج الغاز من الجليد القابل للاحتراق

بكين (د ب أ)

قالت الصين: «إنها نجحت ولأول مرة في استخراج «جليد قابل للاحتراق»، وهو أحد مصادر الطاقة المختزنة في أعماق البحار، ويعتبر مصدراً واعداً لاستخراج الغاز الطبيعي».

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الخبراء نقبوا عن هذه المادة التي تسمى أصلاً بـ «هيدرات الميثان» على عمق 1266 متراً في بحر الصين الجنوبي. وحسب الوكالة فإنه تم استخراج 16 ألف متر مكعب من الغاز خلال في اختبارات بدأت منذ أواخر مارس الماضي.

وتعرّف مادة «هيدرات الميثان» بشكل مبسط بأنها جليد يحتوي على غاز الميثان. وتتسبب درجة الحرارة المتدنية وارتفاع الضغط في قاع البحر في تكوين جزيئات الماء «مستودعات» تلتقط جزيئات الميثان. وعندما تعرض هذه القطع الثلجية البيضاء التي يعتقد أنها موجودة بكميات كبيرة في المنطقة القطبية الشمالية أو في الأسطح المتجمدة في هضبة التبت التي ترتفع عن سطح البحر نحو 4000 متر لمصدر نيران فإنها تبدأ في الاشتعال، مما جعل البعض يسمونها أيضاً «الجليد القابل للاحتراق».

ويعتقد باحثون بأن كمية الغاز الموجود في هيدرات الميثان على مستوى العالم تزيد عشر مرات عن الغاز الموجود في المصادر التقليدية المعروفة حتى الآن. ووصف وزير الموارد الطبيعية الصيني يانج دامينج، عمليات الحفر والتنقيب الناجحة بأنها «نقلة كبيرة من شأنها أن تؤدي إلى ثورة عالمية في الطاقة».