«تسويق النفط العراقية» تطرح شحنة جديدة عبر «مزادات دبي للطاقة»

دبي (الاتحاد)

تعتزم شركة تسويق النفط العراقية «سومو» بيع شحنة ثانية من خام البصرة الخفيف عبر منصة «مزادات بورصة دبي للطاقة»، وذلك في أعقاب النجاح الذي شهده المزاد الأول. وسيتم طرح مليوني برميل تسليم شهر يوليو 2017 في 31 مايو الجاري على منصة المزادات، بحسب بيان أمس.

وقال الدكتور فلاح العامري، المدير العام لشركة «سومو»: «نحن نهدف إلى توفير فرص متساوية للعملاء للحصول على خام البصرة الخفيف، وتعد منصة ’مزادات بورصة دبي للطاقة‘ الخيار الأمثل لتحقيق ذلك. ومنذ إطلاقنا للمزاد الأول في شهر أبريل، حققت مشاركة العملاء مستويات مميزة تعكس مدى الطلب على إمدادات النفط الخام العراقي في الأسواق الآسيوية».

وأضاف: «تبحث ’سومو‘ بشكل مستمر عن طرق جديدة ومبتكرة لتسويق وبيع النفط الخام، وذلك بهدف تلبية احتياجات المصافي في آسيا وفق أفضل معايير الشفافية والأمان، وضمن أطر تنظيمية محددة، وهو ما تقدمه لنا هذه المنصة الفريدة بالفعل».

وسيتم تحديد الحد الأدنى للسعر وفقاً لأسعار البيع الرسمية لشهر يوليو 2017، والذي سوف يتم الإعلان عنه خلال الأيام العشرة الأولى من شهر يونيو.