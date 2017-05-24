«الشارقة الإسلامي» يفتتح فرعاً جديداً في سوق الحراج

الشارقة (الاتحاد)

افتتح مصرف الشارقة الإسلامي، أمس، فرعه الجديد في سوق الحراج بالشارقة الذي يعد الفرع الـ21 للمصرف في الإمارة، والـ32 له على مستوى الدولة. حضر حفل الافتتاح، أحمد جمعة المشرخ، مدير سوق الحراج، ونبيل أبو علوان، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بمصرف الشارقة الإسلامي، وعدد من كبار عملاء المصرف والتجار والمستثمرين في سوق الحراج، أكبر سوق لتجارة السيارات في الدولة.

وقال نبيل أبو علوان «حرصنا أن يكون الفرع شاملاً بحيث يضم مكتباً لتسهيل معاملات التجار في بداية السوق، ومكتباً آخر لتقديم الخدمات المصرفية المتكاملة، بما يخدم سوق الحراج، ومركز تسجيل، والمنطقة المحيطة بهما، وسيقدم الفرع الخدمات المصرفية المتميزة نفسها التي تعود عليها عملاء المصرف، إلى جانب تسهيلات ضافية لأصحاب المعارض والتجار، وللراغبين في الحصول على تمويل لشراء السيارات، إلى جانب توفير أجهزة الإيداع الآلي على مدار الساعة، وأجهزة الصراف الآلي في مواقع متميزة داخل السوق».

من جهته، قال أحمد جمعة المشرخ، مدير سوق الحراج، إن «افتتاح فرع لمصرف الشارقة الإسلامي في سوق الحراج بالشارقة، يعتبر خطوة إضافية جديدة لمجموعة الخطوات والإجراءات التي تعمل إدارة السوق على توفيرها، للتاجر والزبون، بما يحقق سهولة التعامل وتوفير خدمات خاصة لأصحاب المعارض، وعمليات الإيداع النقدي على مدار الساعة».