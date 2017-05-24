مقر «أدنوك» يحصل على شهادة «ليد» العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

حصل المقر الرئيس لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والذي يقع إلى جوار المبنى القديم للشركة على شارع كورنيش أبوظبي على شهادة «الريادة في التصميمات المحافظة على الطاقة والصديقة للبيئة (LEED)» من الفئة الذهبية في تصنيف تصميم وتشييد المباني.

ويستخدم مبنى المقر الرئيس لشركة أدنوك أكثر من 4000 لتر من المياه المستعملة والمياه الناتجة عن مكثفات أجهزة تكييف الهواء بعد معالجتها لري المسطحات الخضراء حول المبنى وفي أغراض دورات المياه. وتم تصميم المبنى بحيث يؤدي اتجاه المبنى والنظم الميكانيكية ذات الكفاءة العالية إلى استهلاك طاقة تقل بنسبة 24% عن المعيار العالمي الأساسي لمعدلات استهلاك الطاقة. ويستخدم المبنى إضاءة ليد(LED) الموفرة للطاقة في جميع المكاتب والمرافق والممرات و مستشعرات لإطفاء الأنوار آليا في غير أوقات الحركة للحد من استهلاك الكهرباء إضافة إلى أجهزة حديثة ومتطورة لمراقبة وضبط جودة الهواء المحيط ومعدات عالية الجودة لترشيح الهواء من الملوثات لتوفير بيئة عمل نظيفة وخاليه من الملوثات للموظفين.

وقال راشد سعود الشامسي، مدير مساندة الأعمال والشؤون التجارية لدى أدنوك: «نحن نفتخر بحصول المقر الرئيس لشركة أدنوك على هذه الشهادة والتي تمثل دليلا على التزام أدنوك ممارسات الاستدامة في مجالات أعمالنا والتي تثبت حرصنا والتزامنا ليس على المباني الخضراء فحسب بل على المحافظة على بيئة نظيفة وخالية من جميع الملوثات».

وروعي في تصميم المبنى الجديد استغلال مساحاته الداخلية لتطوير بيئة العمل وتعزيز التفاعل والتواصل بين الموظفين، وتوفير مساحات للإبداع والابتكار، وتلبية الاحتياجات اليومية للموظفين والعناية بصحتهم.

ويتكون المبنى الذي يعد أحدث إضافة إلى الأفق العمراني في سماء أبوظبي والذي يتميز بتصميمه الأنيق من 65 طابقا بارتفاع 342 متراً، ويعتبر ثاني أعلى مبنى في إمارة أبوظبي والتاسع عشر في العالم ويحتوي على ثاني أعلى مهبط للطائرات المروحية في العالم.

وطوال فترة تشييد المبنى تم تحويل أكثر من 75% من النفايات المنتجة من عمليات الحفر والعمليات الأخرى في الموقع وإعادة تدويرها واستخدامها في تشييد نسبة 25% من المبنى فيما تم توريد نسبة 69.85% من الأخشاب المستخدمة في المبنى من مصادر متجددة.