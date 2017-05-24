«الشراكة بين الإمارات والكاريبي» يجري محادثات مع 6 دول

سانت لوسيا (الاتحاد)
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي للرؤساء التنفيذيين في شركات المرافق الخدمية الكاريبية الذي عقد مؤخراً تحت مظلة جمعية خدمات المرافق الكهربائية الكاريبية «كاريليك»، أن صندوق الشراكة بين الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة بدأ بالفعل في تقييم المشاريع مع 6 دول كاريبية، ويتوقع تلقي المزيد من الطلبات قبل حلول يونيو المقبل.
وتم إطلاق صندوق المنح البالغة قيمته 50 مليون دولار في يناير الماضي، وهو يعد أحد أكبر الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة في منطقة البحر الكاريبي ضمن إطار شراكة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وصندوق أبوظبي للتنمية، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، حيث تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي إدارة الصندوق، في حين يقوم صندوق أبوظبي للتنمية بتقديم منح تنموية لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في دول الكاريبي، ومن جانبها تقود «مصدر» عملية تنفيذ المشاريع بهدف دفع عجلة التنمية والتطوير في تلك الدول.
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والتقى وفد وزارة الخارجية والتعاون الدولي خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية خدمات المرافق الكهربائية الكاريبية «كاريليك» مع عدد من الرؤساء التنفيذيين والممولين من جميع أنحاء المنطقة لتحديد المشاريع الواعدة، وكذلك لاستعراض النتائج الأولية لجولة كشف ودراسة المواقع الأولى التي اختتمتها «مصدر» مؤخراً في ست دول.
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ومن جهته، قال المهندس خالد بالليث، مدير إدارة المشاريع الخاصة في «مصدر»: «هناك دوافع قوية لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في البلدان التي زرناها، حيث إنها تتمتع بإمكانيات هي من بين الأفضل على مستوى العالم. وتتركز الإجراءات الدقيقة التي نتبعها بالتنسيق مع الهيئات الحكومية وغيرها من الشركاء الاستراتيجيين المحليين على تحليل مختلف الموارد المتجددة المتاحة من أجل وضع التوصية وتحديد هيكلة المشاريع».