  • الأربعاء 27 شعبان 1438هـ - 24 مايو 2017م

110 دول تشارك في الاجتماع الثالث عشر لـ«آيرينا» بأبوظبي

الإمارات تؤكد التزامها نشر حلول الطاقة المتجددة عالمياً
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تاريخ النشر: الأربعاء 24 مايو 2017

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد علي الشعفار، ممثل دولة الإمارات الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، التزام الإمارات تقديم المساعدات في مجال الطاقة المتجددة، موضحاً أن إجمالي المساعدة التي قدمتها الدولة لنشر حلول الطاقة النظيفة عالمية يزيد على 900 مليون دولار (3.3 مليار درهم).

وقال الشعفار، خلال كلمته بالاجتماع الثالث عشر لمجلس «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة» (آيرينا)، الذي عقد بأبوظبي أمس: إن عام 2016 شهد إطلاق الإمارات للإستراتيجية الوطنية للطاقة لعام 2050، وذلك بهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 40%، وزيادة حصة الطاقة النظيفة إلى 50% بحلول عام 2050.

حضر الاجتماع أكثر من 300 شخصية حكومية رفيعة المستوى من 110 دول والاتحاد الأوروبي، وهو العدد الأكبر للمشاركين في اجتماعات المجلس منذ تأسيسه.

وأوضح الشعفار أنه خلال العام الماضي استكملت الإمارات 11 مشروعا للطاقة النظيفة في جزر المحيط الهادي، بما يعادل 6.5 ميجاوات من الطاقة المتجددة، فضلاً عن انتهاء العمل في برنامج الطاقة المتجددة بمصر، والذي وفّر أكثر من 30 ميجاوات من الطاقة المتجددة.

وأضاف أنه خلال شهر يناير الماضي، أطلق صندوق الطاقة المتجددة للإمارات وجزر البحر الكاريبي تمويلاً بقيمة 50 مليون دولار، والذي يعد الأكبر في مجال الطاقة المتجددة على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، حيث يقدم صندوق أبوظبي للتنمية 350 مليون دولار من القروض الميسرة لمشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية. ... المزيد
     
 

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