«الحمرا»: 180 مليون دولار لتوسعة «المنار مول»

رأس الخيمة (الاتحاد)

تضع شركة الحمرا للتطوير العقاري، اللمسات الأخيرة على مشروع توسيع المنار مول بقيمة 180 مليون دولار والذي يهدف إلى الارتقاء بهذه الوجهة لسكان وزوار رأس الخيمة. وسيساهم هذا المشروع بزيادة المساحة القابلة للتأجير من 30 ألف متر مربع إلى 60 ألف متر مربع لإضافة 120 متجراً جديداً.

وستساهم هذه الخطوة بزيادة عدد منافذ تناول الطعام والتسوق والترفيه ومتاجر الماركات العالمية في المنار مول، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى في الربع الثاني من العام الحالي.

ويأتي مشروع توسيع المنار مول في إطار استراتيجية التنويع التي تنتهجها شركة الحمرا للتطوير العقاري بفضل خبرتها الواسعة في إدارة المجمعات السكنية وتعزيز قدراتها في قطاعات الضيافة وتجارة التجزئة والترفيه.

وقال باري إبراهيمي، رئيس الخدمات التجارية في شركة الحمرا للتطوير العقاري: «يتماشى مشروع توسيع المنار مول مع زيادة الإقبال على وجهات التجزئة في المجمعات السكنية والتي تركز بشكل كبير على مختلف جوانب التجربة المميزة والراحة بالمقارنة مع مراكز التسوق الضخمة في دولة الإمارات».

وأضاف: «رغم أن أخبار توسيع دبي مول ومشروع بناء مول العالم تصدرت عناوين الصحف في السنوات الأخيرة، إلا أن مراكز التسوق في المجمعات السكنية تشكل حصة الأسد من المشاريع الجارية قيد التطوير. وسوف يكون المنار مول أكبر مركز تسوق في الإمارة ولكننا سنركز أيضاً على توفير متطلبات السكان المحليين وتقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المتاجر ومنافذ التجزئة للزوار».