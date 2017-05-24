«الإمارات للشحن الجوي» تعزز الصادرات الفيتنامية سريعة العطب

دبي (الاتحاد)

تلعب الإمارات للشحن الجوي دوراً مهماً في دعم تصدير المنتجات سريعة العطب الفيتنامية إلى الإمارات أو العالم، كما تتعاون الشركة بشكل وثيق مع وكالة ترويج التجارة الفيتنامية «فيترايد ‏Vietrade»، لتفهم ‬متطلبات ‬المصدرين ‬الفيتناميين ‬والمساعدة ‬على ‬تطوير ‬فرص ‬تصدير ‬منتجاتهم ‬إلى ‬الأسواق ‬العالمية. وتعد فيتنام سوقاً بارزاً في مجال تصدير الأغذية، حيث زادت قيمة صادراتها من المنتجات الزراعية والحرجية والأسماك في عام 2016 على 32 مليار دولار.

وساهم التعاون بين الإمارات للشحن الجوي ووكالة «فيترايد» في مضاعفة صادرات الفاكهة، كالرامبوتان والليتشي، من فيتنام إلى دبي بنحو 5 أضعاف، ليبلغ مستوى قياسياً وصل إلى 110 أطنان في يناير 2017.

وقال نائب رئيس الإمارات للشحن الجوي لمنطقة الشرق الأقصى وأستراليا رافيشنكر ميرل: «بدأت الإمارات للشحن الجوي خدمة فيتنام في عام 2008، ولعبت منذ ذلك الحين دوراً بارزاً في دعم قطاع التجارة المتنامي بين فيتنام ودولة الإمارات. وقد طورنا، من خلال تعاوننا الوثيق مع فيترايد حلول شحن ساعدت على زيادة صادرات الفاكهة والخضار من فيتنام إلى دبي. وسنتعاون مع عملائنا وأصحاب المصلحة لتعزيز وتطوير فرص تجارية جديدة تدعم الصادرات بين فيتنام والأسواق العالمية».

من جهته، قال فام بينه دام، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدولة:«يتميز قطاع الزراعة في فيتنام بخصائص متعددة، ما دفعنا إلى التعاون مع الإمارات للشحن الجوي لتسهيل تصدير المنتجات سريعة العطب والاستفادة من الإمكانات الهائلة لهذا القطاع في الدولة».

وأضاف: «نحن سعداء بالنمو الكبير في عمليات الشحن خلال العام الماضي، وسنستمر في العمل مع المنتجين والمصدرين في فيتنام لإدخالهم أكثر في السوق. ونود أن نشكر الإمارات للشحن الجوي على التعاون الكبير ودعم هذه الخطوة منذ البداية». وتزيد طاقة الشحن التي توفرها الإمارات للشحن الجوي للمصدرين في فيتنام على 580 طناً في الأسبوع، إذ تسير الناقلة 18 رحلة إلى هذه الدولة تشمل 4 رحلات شحن أسبوعياً. وسيدعم بدء تشغيل الرحلة اليومية بين دبي وهانوي من دون توقف اعتباراً من الأول من يوليو التجارة بين فيتنام والأسواق الأخرى، من خلال شبكة الناقلة العالمية التي تغطي 155 وجهة في 83 دولة. وتتيح طائرة البوينج 777-300ER ‬إمكانية ‬نقل نحو ‬20 ‬طناً ‬من ‬الشحنات ‬في ‬كل ‬رحلة، ‬وإضافة ‬إلى ‬المنتجات ‬سريعة ‬العطب، ‬تسهل ‬الإمارات ‬للشحن ‬الجوي ‬عمليات ‬تصدير ‬الإلكترونيات ‬والمنتجات ‬البحرية ‬من ‬فيتنام.