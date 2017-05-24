«طيران سمارت وينغز» التشيكي يدشن رحلاته إلى مطار رأس الخيمة

مريم الشميلي (رأس الخيمة)

أكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة، ورئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة أن مطار رأس الخيمة الدولي أصبح اليوم وجهة ونقطة موصلة رئيسة للمسافرين القاصدين الدولة للسياحة أو للعلاج أو للتعليم، خاصة أنها في مدة قصيرة استقطبت 4 خطوط جوية ذات رحلات دائمة، وهي الخطوط الجوية القطرية، وطيران العربية والخطوط الجوية الهندية إكسبرس، وأخيراً سمارت وينغز «التشيكية» لتصبح بذلك أحد أهم الأسواق السياحية في أوروبا الشرقية باستثناء الرحلات الموسمية الأخرى.

جاء ذلك خلال استقبال أولى رحلات طيران سمارت وينغز من العاصمة التشيكية مساء أمس بمطار رأس الخيمة الدولي، إحدى الناقلات المهمة في جمهورية التشيك، والتي وسوف تبدأ الخدمة مع رحلة أسبوعية إلى الوجهة «براغ» إحدى الوجهات السياحية الأكثر جاذبية في أوروبا، والتي تزداد شعبية من قبل السكان والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة خلال فصلي الربيع والصيف، وذلك من خلال مركز الشركة في براغ، حيث سيتمكن المسافرون على مواصلة رحلتهم على سمارت وينغز إلى مناطق مختلفة من أوروبا.

وقال محمد قاضي، الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة: «إن شركة سمارت وينجز على دراية تامة بمطار رأس الخيمة، حيث كانوا يشغلون رحلات مؤقتة إلى رأس الخيمة لفترة من الوقت، ولكن جدولة الرحلات واعتماد رحلة أسبوعية هي بالتأكيد دفعة كبيرة بالنسبة لنا. ونحن ملتزمون بشركات الطيران العاملة في مطار رأس الخيمة، وسوف نعمل عن كثب مع سمارت وينجز ومع زملائنا في هيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة لجعل هذه الميزة على مدار السنة».

وبدأت الخطوط الجوية القطرية وشركة طيران الهند إكسبرس عملياتها المقررة في العام الماضي، وانضمت إلى الخدمات التي تديرها العربية للطيران من مطار رأس الخيمة الدولي، بالإضافة إلى الخدمة الجديدة المقررة، وكشف قاضي أيضاً أنه لأول مرة ستعمل الرحلات الجوية المستأجرة طوال الصيف، مما يعد مؤشراً واضحاً على أن نمو السياحة من أوروبا أصبحت ظاهرة على مدار السنة.

وبحسب قاضي، فإن عام 2017 يسجل نمواً مزدوج الرقم في الربع الأول، حيث ارتفعت الحركات المقررة بنسبة 11%، وبلغت نسبة الزيادة غير المتوقعة بنسبة 30%، كما ارتفعت أعداد الركاب بنسبة 9% عن عام 2016، مع أكبر نمو يأتي من ركاب النقل العابر بعد الاستثمار في مناطق الراحة للركاب الذين يمرون عبر المطار، وعلى صعيد حجم البضائع، نمت أحجام الشحن بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي بسبب إضافة شركات شحن جديدة تربط رأس الخيمة بأفريقيا وشبه القارة.