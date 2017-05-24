دبي (الاتحاد)

وقعت اقتصادية دبي اتفاقية تعاون مع «البداد كابيتال» تستهدف إطلاق مبادرة «الخير يجمعنا»، المتضمنة تنظيم ودعم 3 من المبادرات الخيرية والإنسانية خلال شهر رمضان الكريم، بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وجمعية الهلال الأحمر. وتتمثل الفعاليات في توزيع 2000 طرد غذائي داخل الدولة من خلال «الهلال الأحمر»، وتوزيع 3000 طرد غذائي خارج الدولة من خلال مجموعة البداد الخيرية، وخيمة إفطار صائم خلال شهر رمضان لـ150 شخصاً، بجانب مسجد خليفة التاجر بإمارة دبي.

وتأتي هذه الشراكة بين «اقتصادية دبي» و«البداد كابيتال»، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص عام 2017 في الإمارات ليكون شعاره «عام الخير»، حيث تركز على ترسيخ المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص، لتؤدي دورها في خدمة الوطن والمساهمة في مسيرته التنموية.

وقام كل من سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، والدكتور فطين البداد رئيس مجلس إدارة «البداد كابيتال»، بتوقيع اتفاقية الشراكة، بمقر البداد كابيتال في مجمع الصناعات الوطنية، بحضور علي إبراهيم نائب مدير عام اقتصادية دبي، وزايد البداد الرئيس التنفيذي لـ«البداد كابيتال»، وعدد من المديرين التنفيذيين في اقتصادية دبي ومؤسساتها، وفريق إدارة «البداد كابيتال».

وقال سامي القمزي: «أطلقت اقتصادية دبي العديد من المبادرات الخيرية والمجتمعية بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص خلال العام، وتعد اتفاقية التعاون الأخيرة مع (البداد كابيتال) فريدة من نوعها، حيث إنها لا تقتصر على الفئة المحتاجة داخل الدولة، وإنما تمتد لتبلغ مناطق متفرقة من خارج الدولة، وهذا ما نسعى إلى ترسيخه من خلال الوصول، ورفع راية دولة الإمارات في مجال العمل الإنساني».

وأضاف القمزي: «أثبت مجتمع الأعمال في إمارة دبي مدى تلاحمه وترابطه، وذلك من خلال سعيه المسبق للمبادرة في دعم العمل الخيري، وكذلك المشاركة في تنظيم سلسلة المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالشراكة مع القطاع الحكومي. نحن سعداء بشراكتنا الحالية مع (البداد كابيتال)، وسنعمل خلال الشهر الفضيل على تفعيل هذه الاتفاقية، والوصول إلى غاياتنا في تنفيذ وتحقيق استراتيجية القيادة الرشيدة في ظل مبادرات عام الخير».

وقال الدكتور فطين البداد: «رسمت (البداد كابيتال) خطط عملها وحددت سياساتها الاستراتيجية بكل ما من شأنه خدمة الصالح العام، وتعزيزاً لهذا الدور، وانسجاماً مع رؤية القيادة الإماراتية الرشيدة، تعمل (البداد كابيتال) ممثلة بـ(جمعية البداد الخيرية)، على وضع سلسلة من المبادرات والمشروعات استجابة لمبادرة (عام 2017 عام الخير) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. وفي هذا الإطار، نعتز بتجربة التعاون المثمرة التي جمعتنا مع (اقتصادية دبي)، ونعدها نموذجاً لتكامل العمل الحكومي والخاص في خدمة المجتمع».

وأضاف د. فطين: «تضع (البداد كابيتال) في صدارة أولوياتها النهوض بمسؤولياتها الاجتماعية، لاسيما فيما يتعلق بالعمل الخيري، ونؤكد في هذا السياق حرصنا، عبر جميع شركات البداد كابيتال، وجمعية البداد الخيرية، على دعم ومواكبة جميع المبادرات الخلاقة والإنجازات المبدعة، والمشاريع المتفردة التي ترسخ دورنا الوطني المسؤول تجاه مجتمع دولة الإمارات الذي نفخر بالانتماء إليه».