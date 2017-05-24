دبي ثالثة سوق عالمية تستهدفها العلامات التجارية الجديدة

فهد الأميري (دبي)

حصدت دبي المركز الثالث في قائمة الأسواق التي تستهدفها العلامات التجارية الجديدة، وفقاً للنتائج نسخة السنة العاشرة من نتائج تقرير «ما مدى عالمية قطاع التجزئة»، الذي تصدره شركة الاستشارات العقارية العالمية «سي بي آر إي». وكشف التقرير عن احتفاظ دبي بالمركز الثاني في أهم وجهات التسوق العالمية، للعام السادس على التوالي، وفي حين احتفظت لندن بالصدارة بفارق بسيط عن دبي، وظل إجمالي قطاع التجزئة في دبي مرناً في عام 2016 لارتفاع مستويات الإشغال في مراكز التجزئة الرئيسة والعديد من مراكز التسوق التي كانت تعمل بكامل طاقتها.

واستقبلت دبي 59 علامة تجارية جديدة في عام 2016، وكان 32% من العلامات التجارية في فئة الرياضية الترفيهية، التي تستهدف فئة الشباب العامل في الإمارات. وقال نيك ماكلين المدير المنتدب لشركة «سي بي آر إي» في الشرق الأوسط «دبي كمركز للتجارة تربط الشرق والغرب، وقد أضاف هذا بوضوح مزيداً من الزخم لقطاع التجزئة. ولا تزال دبي الوجهة المقصودة التي تختارها غالبية العلامات التجارية التي تسعى إلى دخول المنطقة، واستخدم الإمارة كخطوة لهم للتوسع إقليمياً».

من جانبه، قال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي «رغم التحديات الاقتصادية العالمية، لا تزال دبي سوقاً مفضلة لشركات التجزئة الإقليمية والعالمية الرائدة، حيث توفر الإمارة حوافز وفرص نمو وتطوير كبيرة. ولا شك في أن النمو السكاني السريع وطابع مدينة دبي المتنوع وازدهار السياحة من العوامل الرئيسة التي تدعم أداء تجارة التجزئة في الإمارة. ونحن نلتزم في غرفة دبي تعزيز قطاع التجزئة في دبي، وإطلاق المبادرات التي تدعم نموه وتنميته، وكان أحدثها في أبريل الماضي باستضافة الدورة الـ11 للمنتدى العالمي لتجارة التجزئة».

من جانبه، قال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم - فينتوريس: «تتوافق نتائج تقرير (سي بي آر اي) مع ما نلاحظه في متاجر التجزئة، وتحديداً المتاجر المختصة، وجهات الترفيه وقطاع المأكولات والمشروبات»، مضيفاً أن «النمو يكمن في العلامات التجارية التي تقدم مفاهيم تجريبية وتجربة متفوقة للعميل. ويسرنا أن نرى أن العلامات التجارية التي قدمناها إلى الدوحة قد ساهمت في موقعها كوجهة جديدة لتجارة التجزئة».

كما أظهر تقرير «سي بي آر إي» أن قطاع المأكولات والمشروبات في الدولة يتخذ مساراً تصاعدياً، حيث يستمر نمو الإنفاق الاستهلاكي على تناول وجبات الطعام في الخارج بين المواطنين والمقيمين على حد السواء، ويعد قطاع عربات الطعام المتنقلة واحدة من أفضل المشروعات أداء بقطاع المأكولات والمشروبات في الإمارات، وهي ظاهرة جديدة مستمرة في التزايد.

وقال نيك ماكلين: «مع التوسع السريع في شبكة الإنترنت والبنية التحتية اللوجستية القوية من الألف إلى الياء، أصبح الشرق الأوسط تربة خصبة للتجارة الإلكترونية، حيث يهيمن حالياً على سوق التجارة الإلكترونية حفنة لاعبين، إلا أن النمو السريع في القطاع والمسار التصاعدي للشركات المحلية اجتذب تدفق الاستثمارات في السنوات الأخيرة».