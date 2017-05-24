حمدان بن راشد يؤكد أهمية دور «الاتحادية للضرائب» في التنوع الاقتصادي

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أهمية دور الهيئة الاتحادية للضرائب المتعلق بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية، وتحقيق التنوع الاقتصادي للدولة، من خلال اتباع أفضل الممارسات في زيادة الإيرادات غير النفطية للدولة، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، استعداداً لمرحلة ما بعد النفط.

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه أمس أول اجتماعات مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، والذي عقد في مقر وزارة المالية بدبي، ليكون الانطلاقة الأولى لخطوات الهيئة نحو رسم مسيرتها وتطوير خطتها الاستراتيجية والتشغيلية، ودعم تنوع اقتصاد الدولة. وتم خلال الاجتماع انتخاب معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وقال سموه: «جاء إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 الصادر في 26 سبتمبر 2016، حيث ستعمل الهيئة على تقديم الدعم اللازم للخاضعين للضرائب للامتثال للقوانين الضريبية والإجراءات التي ستحكم التعامل بين الهيئة والخاضعين للضرائب».

وأكد سموه تبني الدولة لأفضل الممارسات في مجال تطبيق الضرائب وتحصيلها إلكترونياً، بالإضافة إلى تسهيل قنوات التسجيل لدى الهيئة لغايات الضرائب، واعتماد أعلى درجات المهنية والشفافية في التعامل مع الخاضعين للضرائب، والتدقيق على الإقرارات الضريبية وتقويمها، وفقاً لمعايير المخاطر التي يعدها الخبراء في مجال التدقيق والمخاطر.