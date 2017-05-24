«سيدات أعمال أبوظبي» يعزز التعاون مع مصر بقطاع المشاريع الصغيرة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت ريد حمد الظاهري، عضو مجلس سيدات أعمال الإمارات وعضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، أن المرأة الإماراتية حققت خلال السنوات الماضية، مزيداً من المكاسب والإنجازات النوعية المتميزة التي سبقت بها العديد من النساء في العالم.

وأشارت الظاهري، خلال جلسة المباحثات التي عقدت بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بين مجلس سيدات أعمال أبوظبي، ووفد سيدات الأعمال المصريات، إلى أهمية توسيع آفاق التعاون الممكنة لتنمية المبادلات التجارية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتعزيز الاتصالات بين سيدات الأعمال في دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وخاصة في مجال مشاريع رائدات الأعمال.

وقالت: «نتطلع في مجلس سيدات أعمال أبوظبي إلى أن تشكل زيارة وفد سيدات الأعمال المصريات هذه قاعدة صلبة لتوسيع مجالات التعاون، خاصة فيما يتعلق بتأهيل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تملكها وتديرها رائدات الأعمال في البلدين الشقيقين».

حضر الجلسة كل من ثريا قمبر العوضي عضو مجلس سيدات أعمال الإمارات، والدكتورة هدى المطروشي عضو مجلس سيدات أعمال الإمارات وعضو مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وشفيقة العامري مديرة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وممثلات لأكثر من 50 شركة ومؤسسة لرائدات وسيدات أعمال ورئيسات لشركات إماراتية ومصرية تعمل في عدد من القطاعات والمجالات الرئيسة.