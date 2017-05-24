حاكم عجمان يفتتح المبنى الجديد لدائرة المالية

عجمان (وام)

افتتح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان المقر الرسمي الجديد لدائرة المالية في منطقة الجرف.

بدأ حفل الافتتاح بوصول صاحب السمو حاكم عجمان لمقر الدائرة، حيث كان في مقدمة مستقبليه، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية ورئيس دائرة المالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، ومروان آل علي مدير عام الدائرة، والعديد من كبار المسؤولين وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، إيذاناً بالافتتاح الرسمي لمقر دائرة المالية، ثم قام بجولة تفقدية في أرجاء المبنى الجديد اطلع خلالها على سير العمل وتعرف على الأقسام المختلفة، واستمع سموه إلى شرح واف من رئيس الدائرة ومديرها العام حول الخدمات التي تقدمها للشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين.

وتجول سموه ومرافقوه في المبنى الذي شيد من طابق أرضي وصمم وفق مقاييس تراعي راحة موظفي الدائرة وبث الطاقة الإيجابية فيهم، وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين بأكثر أريحية.

وأبدى صاحب السمو حاكم عجمان ارتياحه لتطور مخرجات العمل، وتوظيف التقنية الرقمية الحديثة في خدمة المتعاملين، ثم توجه والحضور إلى قاعة الاحتفالات الرسمية، حيث بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، وعرض فيلم وثائقي عن دائرة المالية ومختلف خدماتها وإنجازاتها.