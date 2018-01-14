إقبال كبير على المشاركة في ماراثون زايد الخيري بالأقصر

القاهرة (الاتحاد)

تتجه الأنظار يوم الجمعة المقبل، إلى الأقصر، لمتابعة ماراثون زايد الخيري، الذي يخصص ريعه لصالح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بصعيد مصر، وتعد «مدينة الشمس» محطة جديدة ضمن مسيرة الماراثون في مصر، بعد أن استضافت العاصمة القاهرة النسخ الثلاث الماضية، التي حققت نجاحاً منقطع النظير، وخصيص ريعها لمصلحة مستشفى سرطان الأطفال، في نسختي 2014 و2015، ولمرضى الكبد الوبائي عام 2016.

ومنذ الإعلان عن إقامة ماراثون زايد الخيري في المؤتمر التحضيري، الذي يتواكب هذه المرة مع «عام زايد»، فإن الترتيبات تمضي على قدم وساق من الجهات المعنية، وهناك تنسيق تام ومشترك بين اللجنة العليا المنظمة برئاسة الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، والوزارات المعنية في مصر مثل الشباب والرياضة والتضامن والهجرة والآثار والداخلية، وسفارة الدولة بالقاهرة، حتى يخرج الحدث العالمي في أبهى صورة، لأنه يحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكشف الدكتور سيف شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، أن ماراثون زايد الخيري يشهد إقبالاً منقطع النظير من جميع الفئات، بما في ذلك اللاعبين المسجلين بمختلف الأندية والهواة ولاعبين من جنسيات مختلفة، وينتظر أن يشهد السباق رقماً قياسياً على غرار النسخ الثلاث الماضية التي أقيمت بالقاهرة، خاصة أن المناسبة خيرية، ويحمل الماراثون اسم المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان المحفور في قلوب العالم بأكمله، لأن أيادي زايد الخير امتدت إلى كل بقاع الدنيا، كما أن مدينة الأقصر تنعم بالدفء في النهار في هذا التوقيت من العام، مشيراً إلى أن باب التسجيل مفتوح أمام جميع الفئات.

وفي الايام الماضية ارتدت مدينة الأقصر أبهى حلة، وكثفت المحافظة ومجلس المدينة من العمل قبل احتضان الماراثون يوم الجمعة المقبل، وقال العميد صلاح المندوه رئيس المدينة إن العمل يجري على قدم وساق استعداداً لإقامة ماراثون زايد الخيري الذي ينطلق من أمام ساحة معبد الكرنك.