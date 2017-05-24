باتنا: أحسب الدقائق من أجل الظهور الأول مع «العنابي»!

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

يتعجل المغربي مراد باتنا لاعب الإمارات السابق والوحدة الحالي، الظهور رسمياً مع فريقه الجديد في الموسم المقبل، بعدما أدى المهمة المطلوبة بنجاح مع «الصقور»، وأصبح أمام تحدٍ جديد مع «العنابي»، خصوصاً أن الجماهير الوحداوية حرصت على الاحتفال بالصفقة عبر مواقع التواصل المختلفة، وعبرت عن تقديرها لهذه الخطوة التي تمثل الإضافة التي يرجوها النادي.

وكشف اللاعب مراد باتنا في حديثه لـ «الاتحاد» عن خبايا كثيرة للمرة الأولى، والمفاوضات المكثفة من أندية عدة في «دورينا»، ونادي الشباب السعودي، وغيرها من الأحداث التي رافقت اللاعب خلال تجربته الاحترافية الأولى خارج المغرب بعد سنوات من التألق مع الفتح الرباطي المغربي، فريقه الأسبق، وغيرها من الأمور المرتبطة بطموحاته مع الوحدة في السطور التالية.

استهل اللاعب مراد باتنا حديثه بالإشارة إلى أنه كان يتمنى المشاركة مع الوحدة في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام النصر، وذلك للمساهمة مع بقية اللاعبين في الفوز باللقب لإسعاد الجماهير الوحداوية التي قدمت الصورة المعبرة والمشرفة في الوفاء للشعار من خلال حرصها على مساندته في أصعب الظروف، وتأكيد الولاء لخيارات النادي في حصد الألقاب، موضحاً أن «السعادة» التي غمرت الجميع مستحقة في الفرصة الأخيرة للحصول على أحد ألقاب الموسم، وتعويض الجماهير عن عدم الفوز بدرع الدوري رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق في الفترة الماضية، موضحاً أن هذا اللقب يمثل دافعاً قوياً للاعبين في الموسم الجديد، ويعني فتح صفحة جديدة مع الألقاب بالرغبة العالية في متابعة حالة التألق التي منحت الفريق فرصة بلوغ منصة التتويج في بطولة الكأس.

وأضاف: «أشعر بالرغبة القوية في ارتداء شعار العنابي في هذه اللحظات، بعدما أنجزت مهمتي مع الصقور بالتكاتف والتعاون بين كل مكونات النادي لتجاوز الظروف الصعبة التي واجهها الفريق، وكادت تعصف بآماله في البقاء، وأتمنى أن يكون درس المعاناة لتثبيت أقدامه مع الكبار، دافعاً قوياً للعمل من أجل مصلحته في الموسم المقبل، لأن التحدي سيكون كبيراً للوصول إلى النتائج المرجوة، وثقتي كبيرة في أن اللاعبين يدركون جيداً أهمية العمل الذي ينتظرهم، ويعرفون ما يمكن أن يمثل الإضافة المرجوة من خلال التحضير الإيجابي، وتجاوز كل الظروف، والعمل على تجميع النقاط منذ وقت مبكر، وعدم الدخول في مرحلة الحسابات المعقدة».