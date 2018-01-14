الفكر الرياضي لمحمد بن راشد في كتاب جديد لموسى عباس

وليد فاروق (دبي)

دشن الدكتور موسى عباس، مدير أكاديمية كرة القدم بنادي شباب الأهلي، والمحلل الكروي كتابه الجديد «قراءة في الفكر الرياضي للقائد»، الذي يتناول جانب من جوانب الفكر المستنير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وفي احتفالية كبرى أقيمت بنادي شباب الأهلي ظهر أمس، قدم عباس لمحات تناولت مضمون كتابه الرابع، وسط حضور كبير تقدمه أحمد عيسى نجم وقائد منتخبنا الأسبق، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وسعيد الطنيجي نائب رئيس اتحاد كرة القدم، وخالد بن زايد عضو المجلس الوطني الاتحادي وعدد من المسؤولين عن الرياضة في الدولة ولفيف من كبار الإعلاميين والخبراء والمدربين المواطنين والعرب.

ويتألف الكتاب من 6 فصول، كل فصل منها يرتكز على جانب من جوانب الفكر الرياضي للقائد، مثل الفصل الأول الذي يغوص في رحلة إلى جذور وأعماق الفكر الرياضي لصاحب السمو نائب رئيس الدولة ورؤيته للعمل الرياضي، فيما يتناول الثاني محور فكر سموه لسعادة المواطن بالدولة، والثالث فكر سموه للرياضة المدرسية، والرابع فكر سموه عن الرياضة التنافسية والروح الإيجابية، والخامس فكر سموه في كون الرياضة أحد مظاهر الثقافة البدنية بالمجتمع، فيما يقدم الفصل السادس الاستراتيجيات المستقبلية للرياضة الإماراتية، حيث تم تجسيد أفكار سموه بمحاورها المختلفة إلى إستراتيجيات مستقبلية وخطة عمل للنهوض.

واعتبر عباس أن صدور هذا الكتاب يمثل تتويجاً للجهود التي بذلها منذ عدة سنوات في تتبع كل ما يصدر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من أفعال وأقوال وتوجيهات في المجال الرياضي، التي وصفها بأنها كانت كثيرة جداً نظراً لكون سموه ممارساً نشيطاً للرياضة، بل ومحترفاً في بعض المجالات الرياضية مثل سباقات القدرة وركوب الخيل. وأشار إلى أنه حرص على أن تكون قراءته للفكر الرياضي لسموه ليس مجرد تجميع لأقواله ومتابعة لنشاطاته، بل عبارة عن تحليل هذا الفكر النير وتأصيل جذوره العلمية ثم ترجمة ذلك كله في خطة استراتيجية يمكن اعتمادها وتطبيقها للنهوض بالشأن الرياضي في الدولة وصولاً إلى المراتب المتقدمة على المستويات الإقليمية والدولية.