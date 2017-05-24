خليفة سليمان: اندماج الأندية الثلاثة أصبح واقعاً

دبي (الاتحاد)

أكد خليفة سليمان، رئيس اللجنة العليا لدمج ناديي الشباب ودبي إلى الأهلي، أن اللوائح المعمول بها في المسابقات المحلية والقارية والدولية في كرة القدم لا تحتاج اجتهاداً، باعتبارها سارية ومعلنة، ولا يمكن لأي فريق أن يشارك في هذه البطولات أو أي بطولة مشابهة ويقوم بتغيير اسمه أثناء سريان البطولة، نظراً لارتباط الاتحاد الآسيوي والأندية المشاركة بعقود رعاية وتسويق وترويج، وعلى هذا الأساس وحفاظاً على المكتسبات فإن اللجنة العليا كانت قد قررت مسبقاً استمرار مشاركة الأهلي وفقاً للوائح المعتمدة.

جاء ذلك في تصريحات رسمية صدرت من رئيس اللجنة العليا للدمج على هامش ما تردد مؤخراً حول مشاركة الأهلي القارية في بطولة دوري أبطال آسيا، وما سيترتب عليه بعد قرار دمج ناديي الشباب ودبي معه.

وأوضح خليفة سليمان أن الأندية الثلاثة الشباب ودبي والأهلي تحمل إرثا وتاريخاً حافلاً بالإنجازات الباهرة والمحطات الحاسمة، والتي استمد منها فريق العمل في اللجنة العليا لنادي «شباب الأهلي دبي» منهجه نحو السعي إلى رسم المنظومة المتكاملة لهذا الصرح من خلال العمل المشترك لجميع الأطراف للوصول إلى الصورة التي ترضي طموحات وتطلعات جماهير الأندية الثلاثة.

وأضاف: «الجهود المبذولة والمشتركة مبنية على أسس قائمة ومكملة لجهود بذلت من قيادات الأندية ومنتسبيها عبر عقود مضت وترجمها القرار التاريخي لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى واقع عملي طموح برؤية مستقبلية».