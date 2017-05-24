اتحاد الكرة يحدد 5 شروط لاختيار رئيس لجنة الحكام

معتز الشامي (دبي)

وجد التوجه الجديد لاتحاد الكرة بإجراء تغيير على النظام الأساسي لاختيار رئيس للجنة الحكام من خارج أعضاء مجلس الإدارة، قبولاً ملحوظاً، وصدى إيجابياً بين قطاع ليس بالقليل من سلك التحكيم وأصحاب الصافرة، لاسيما وأن التوجه الجديد يتماشى مع رؤية مجلس الإدارة، الرامية لإطلاق مشروع متكامل يسهم في تطوير منظومة التحكيم، والوصول بها لمراحل أكثر تقدماً، لاسيما من حيث الأداء الفني داخل الملعب، وما يرتبط به من زيادة في نظام المكافآت وإطلاق مشروع التقييم المستمر لجميع القضاة، والسعي لتنفيذ مشروع آخر بزيادة قاعدة الممارسين للتحكيم، وهي كلها استراتيجيات تتطلب مراعاة عدة شروط ومعايير، عند اختيار من يتولى رئاسة اللجنة خلال المرحلة المقبلة، بهدف تحقيق نتائج إيجابية والنجاح في تنفيذ ما هو مطلوب لتطوير قطاع قضاة الملاعب.

واستقبل قضاة الملاعب الحاليين، قرار المجلس بارتياح، خاصة أن الموسم الماضي قد شهد بعض الجدل حول رئاسة اللجنة التي كان يتولاها الدكتور خليفة الغفلي عضو مجلس الإدارة، ومن ثم استقال ليترك نائبه محمد عبيد اليماحي، في مسؤولية رئاسة اللجنة بالوكالة، بينما سيتيح التعديل الجديد السماح لوجه جديد من سلك التحكيم، بتولي قيادة اللجنة التي تعد من اللجان التي تتمتع بخصوصية كبيرة، نظراً لحساسية قطاع التحكيم بشكل عام في مسيرة اللعبة.

وحدد اتحاد الكرة 5 شروط أساسية يجب أن تتوافر للرئيس الجديد للجنة الحكام، والذي سيتم اختياره من بين الكفاءات التحكيمية الإدارية، من خارج عضوية مجلس الإدارة، وفق التعديل الجديد المقترح على النظام الأساسي، وأبرز تلك الشروط، أن يتمتع بالسيرة الذاتية الجيدة كحكم، من حيث التاريخ الإيجابي والمميز والحافل بالإنجازات، وأن يكون مشهوداً له بالنجاحات الإدارية، كما يجب أن يتمتع بقوة الشخصية، بالإضافة لضرورة أن يتحلى بالقبول من أطراف الساحة الرياضية وسلك التحكيم، والقدرة على تنفيذ أفكار ومبادرات، لتحقيق التطوير المنشود لقضاة الملاعب.

ولم يحصر اتحاد الكرة، خياراته بشأن من يتولى رئاسة اللجنة، ولكن لن تغلق الترشيحات على أسماء بعينها أو اختيار قيادات تحكيمية سابقة، وقد تشهد الترشيحات أسماء من أصحاب الصافرة الشباب، الذين اعتزلوا التحكيم مؤخراً، بما يعزز من ضخ دماء إدارية جديدة يمكنها أن تحقق الفارق المطلوب.