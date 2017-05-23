محمّد الطّالبي التغيير من داخل البيت

بموت محمّد الطّالبي (1921-2017) يمكن، اليوم، للباحثين أن يعيدوا رسم صورة هذا المفكّر والمؤرّخ الذي بدأ حياته المعرفيّة أكاديميّاً متمرّساً لينتهي مفكّراً «خلافيّاً»، رسماً يضع مسيرته كلّها على محكّ التّقويم والنّقد. لكنّنا نكتفي اليوم، وقد غيّبه الموت، بترسّم أهمّ ملامح مسيرته «الرّسميّة» والعلميّة والنّضاليّة.
يُعدّ محمّد الطّالبي علَماً فكريّاً وعلميّاً في دولة الاستقلال بتونس؛ وهو أحد مؤسّسي الجامعة التّونسيّة الحديثة، وقد كان أوّل عميد لكلّية الآداب والعلوم الإنسانيّة بتونس (من 1966 إلى 1970). وتولّى فيها لعقود تدريس التّاريخ الوسيط متنقّلاً في دروبه بين السّياسيّ والاجتماعيّ والفكريّ والدّينيّ. كما أسهم في ضبط السّياسة الثقافيّة بترؤسّه اللّجنة الثقافيّة الوطنيّة، في ثمانينات القرن الماضي.
المؤرّخ والمفكّر
|
حباه اللّه بطاقة عمل هائلة، فلم يكن منكبّاً على القراءة والتّأليف فقط، وإنّما أسهم في التّدريس في جامعة بلاده وفي غيرها من جامعات أوروبا وشمال أميركا، وفي النّشر وفي ضبط السّياسات العلميّة والثقافيّة لمؤسّسات أكاديميّة ببلاده وخارجها. فقد أدار «الكرّاسات التّونسيّة وهي مجلّة جامعيّة، تمّ تأسيسها في 1953، تُعنى بالعلوم الإنسانيّة. وهو عضو بإدارة «موسوعة الإسلام»، عضو الأكاديميّة الملكيّة للتّاريخ بإسبانيا (1970). وعضو الأكاديميّة الكونيّة للثقافات (1994).
|