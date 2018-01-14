منتخب اليد يخوض التدريب الأخير قبل «الآسيوية»

رضا سليم (دبي)

اختار الجهاز الفني لمنتخب اليد 18 لاعباً في القائمة النهائية للمشاركة في البطولة الآسيوية الثامنة عشرة المقرر إقامتها في كوريا الجنوبية خلال الفترة من 18 إلى 28 يناير الجاري، والمؤهلة للمشاركة في بطولة كأس العالم بألمانيا والدانمارك 2019، وهم محمد إسماعيل وعبدالرحمن خميس وأحمد سالم في حراسة المرمى وعيسى البناي وعبدالله أحمد ووليد إبراهيم وشهاب غلوم ومحمد سعيد مبارك وعبدالحميد الجنيبي وضاحي محمد وفراس محمد وبلال مال الله وأحمد هلال وإبراهيم القرص ومحمد يوسف ويوسف بلال ومرزوق أحمد ووحيد مراد.

وجاء اختيار بو شكريو للقائمة النهائية بعد معسكر السعودية وعودة المنتخب أمس الأول، حيث خرج من القائمة فقط كل من عبدالله خميس وأحمد حسين، في الوقت الذي يخوض المنتخب تدريبه الأخير بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي دبي ظهر اليوم قبل التوجه إلى كوريا الجنوبية فجر غد.

ويرأس البعثة محمد شريف نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية ومعه نبيل عاشور أمين عام الاتحاد ومحمد الحمادي مدير المنتخبات الوطنية وعلي المرزوقي إدارياً، والجزائري صالح بو شكريو مدرباً وهاشم إسحاق المدرب المساعد والدكتور إيهاب شعيرة اختصاصي العلاج بجانب 18 لاعباً.

ووجه محمد الحمادي مدير المنتخبات الوطنية الشكر إلى كل الأندية على تعاونها الدائم مع المنتخب خلال فترة الإعداد للبطولة، وخص بالشكر إدارة نادي الشارقة التي قدمت الكثير للمنتخب وفتحت أبواب الصالة للتدريبات بجانب الموافقة على انضمام طبيب النادي للمنتخب خلال فترة البطولة، وأيضاً إدارة شباب الأهلي دبي الذي فتحت أيضاً الصالة أمام المنتخب للتدريبات، وقال: «معسكر الإعداد في السعودية كان ناجحاً لدرجة كبيرة وأفضل بكثير من معسكر تونس بسبب اكتمال صفوف المنتخب بجانب اللعب 3 مباريات قوية مع نادي الخليج والأخضر السعودية وكانت الفائدة الفنية كبيرة، والأهم أن المدرب استقر على المجموعة النهائية التي ستشارك في البطولة».وأوضح أن المعنويات عالية، وهناك ارتياح من قبل الجهاز الفني للمنتخب من المعسكر الأخير الذي كان يهدف من ورائه تجميع اللاعبين من أجل التركيز في التدريبات وتثبيت الكثير من الأمور الفنية.