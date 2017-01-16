محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة تبني علاقات متميزة مع الدول الشقيقة والصديقة

أبوظبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمكنت بفضل الله عز وجل من أن تبني قاعدة متينة من العلاقات المتميزة مع الدول الشقيقة والصديقة، من خلال سياسة قائمة على التعاون البناء والمثمر، منوهاً سموه بتطور العلاقات وتميزها مع جمهورية كازاخستان.

جاء ذلك لدى استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر المشرف، أمس، فخامة الرئيس نور سلطان نزار باييف، رئيس جمهورية كازاخستان الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد.

وجرت للرئيس الكازاخستاني لدى وصوله إلى قصر المشرف، مراسم استقبال رسمية، توجّه بعدها فخامته وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى منصة الشرف، وعزفت الموسيقى السلامين الوطنيين لجمهورية كازاخستان ودولة الإمارات العربية المتحدة، بينما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد.

بعدها صافح فخامة الرئيس نور سلطان نزار باييف كبار مستقبليه، فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين للرئيس الكازاخستاني.