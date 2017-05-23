رينان منظِّر الإسلاموفوبيا

برغيت شيبلر ترجمة - أحمد عثمان

في تلك الأمسية البعيدة، كان عنوان محاضرته «الإسلاموية والعلم»، ذلك العنوان الذي سيولد نقاشاً متواصلاً حتى اليوم.

ففي القرن التاسع عشر، كان العلم هو الأساس ورينان يعتبره جوهر الحداثة. في الدول الإسلامية، بالمقابل، لم ير سوى «العجز الفكري للأفكار». بالنسبة له، الخطأ راجع إلى الإسلام. فالتربية والثقافة الإسلاميتين، اللتين تبعدان المسلمين عن العلوم، تجعلهم عاجزين عن «عدم تعلم أي شيء وعدم الانفتاح على أي فكرة جديدة».

نظرة عرقيّة

لاحظت الفيلسوفة هانا آرندت بعد ذلك بفترة أن رينان أول من قابل بشدة في كتاباته بين «عرقين». وبحسب بنائه «العلمي» المتهور، منحت التخيلات الآرية أو الأندو- أوروبية للعالم ميثولوجيات مكنت الفلسفة والعلم من التطور. بخلاف ذلك، الساميون: نشروا الوحدانية، الإيمان بالإله الواحد، إيمان ولد من الجبل المتسق الشكل المنتصب في الصحراء. الصحراء، شبه الجزيرة العربية، التي ينشغل رينان عنها بصورة أقل بالضفة الغربية (يهودا). في نظره، العرب والمسلمون يجسدون مفهوم السامية. لأنهم ودينهم، يمثلون الصرامة، غياب التخيل والدعابة، الاستقرار والتعصب.

من خلال هذه الرؤية، يتجاهل العصر الذهبي للإسلام. في ذلك العصر، قام الخلفاء بترجمة معارف الكتاب القدامى وشجعوا العلوم والفنون. «هذه الحركة البحثية الرائعة»، تمثل، من وجهة نظره، أعمال الزرادشتيين، المسيحيين، اليهود، والمسلمين القلائل الذين «تمردوا باطنياً على دينهم». ولو كان الإسلام منغلقاً للغاية، خلال هذه المرحلة المباركة، لكان أنهى الفلسفة والعلم على كل الأراضي التي يسيطر عليها.