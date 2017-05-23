كيف تحظى بحب الناس في 90 ثانية؟

أبوظبي (الاتحاد نت)

تتكون انطباعات الناس عنك في لمح البصر تقريباً، وقد تبقى هذه الانطباعات من دون تغييرٍ إلى أمدٍ لا يعلمه إلا الله. ويؤكد ذلك ضرورة أن تحرص على أن تتسم الانطباعات الأولى عنك في أذهان من تلتقيهم بطابعٍ إيجابي على قدر الإمكان، وهو ما سيسهل عليك تحقيق أهدافك المرغوبة من لقاءاتك بهم، سواء كانت هذه الأهداف شخصية أو مهنية.

ومن أجل ترك مثل هذا الانطباع، ينصح خبراء باتباع إرشاداتٍ يقولون إنها كفيلةٌ بخلق صورة إيجابية عنك في نفوس المحيطين بك. من بينها ما ورد في كتابٍ يحمل عنوان «كيف تجعل الناس يحبونك في 90 ثانية أو أقل؟» للكاتب نيكولاس بووثمان.

كن صريحاً

ينصح بووثمَن بأن يحرص المرء على التحلي بالصراحة عندما يلتقي بشخصٍ ما للمرة الأولى. ويشمل ذلك أسلوبه في الحديث أو حتى لغة الجسد التي يستخدمها. فبحسب الكاتب، لا يُفضل أن تضع يديك على صدرك خلال الحديث، كما يوصي بأن تفك أزرار سترتك عندما تبدأ اللقاء، وهو ما يزيد - حسبما يقول - من إحساس محاورك بأنك تتعامل معه بوضوح وصراحة وشفافية.