  • الثلاثاء 26 شعبان 1438هـ - 23 مايو 2017م
  09:06     ماي وكوربن يعلقان حملتيهما الانتخابيتين بعد اعتداء مانشستر        09:07     ارتفاع حصيلة قتلى المظاهرات في فنزويلا إلى 50 شخصا     

استقبل وفداً من صندوق معاشات أبوظبي

محمـد بـن زايـد: لن ندخر وسعاً لإسعاد المواطنين
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 23 مايو 2017

أبوظبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لن تدخر وسعاً في تقديم الخدمات كافة وتسخير الإمكانيات في سبيل خدمة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم وإسعادهم.

ودعا سموه لدى استقباله أمس في مجلس سموه بقصر البحر، وفداً من صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، إلى ضرورة السعي وباستمرار لتحسين وتطوير مستوى الخدمات التي يقدمها الصندوق، من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية والتقنيات الحديثة لتحقيق أهدافه.

وتبادل سموه والوفد الأحاديث حول آلية عمل الصندوق في تطبيق السياسات المتطورة، وأهمية العمل على تحقيق مصلحة المواطن، إضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 