بتوجيهات رئيس الدولة رواتب الموظفين 25 مايو واعتماد أسماء 208 من أبناء المواطنات لاكتساب الجنسية



تاريخ النشر: الثلاثاء 23 مايو 2017 أبوظبي (وام) تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بصرف رواتب موظفي الحكومة الاتحادية والمساعدات الاجتماعية للمواطنين ورواتب المتقاعدين في الدولة، من يوم 25 مايو الجاري، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. واعتمدت لجنة تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن منح الجنسية لأبناء المواطنات، أسماء 208 من المتقدمين للحصول على جنسية الدولة من أبناء المواطنات. رئيس الدولة يوجّه بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين والمساعدات الاجتماعية 25 مايو اعتماد 208 من أبناء المواطنات استوفوا شروط اكتساب الجنسية