طهران (الاتحاد)

تعرض العين للخسارة بهدف من فريق الاستقلال الإيراني، جاء من ركلة جزاء احتسبها الحكم الصيني مينج فو على المدافع محمد أحمد في الدقيقة 92 من عمر المباراة التي أقيمت مساء أمس، ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، في استاد أزادي في العاصمة طهران، وانتهى الشوط الأول منها بالتعادل من دون أهداف، ليفقد «الزعيم» فرصة تحقيق «التعادل الثمين» الذي كان يستحقه عن جدارة، بعد التحكم في إيقاع اللعب طوال اللقاء.

وغاب عن هذا اللقاء المهاجم السعودي ناصر الشمراني لظروف خاصة، إلا أنه سيكون ضمن تشكيلة «الزعيم» في لقاء الإياب الذي سيستضيفه ملعب استاد هزاع بن زايد يوم الاثنين المقبل، والذي ستحدد نتيجته هوية الفريق الصاعد إلى مرحلة ربع النهائي، وسجل الهدف الوحيد في المباراة للفريق المضيف اللاعب كيا رضائي.

جاءت البداية سريعة وحذرة من الجانبين، وسرعان ما بدأ فريق الاستقلال في بناء الهجمات السريعة، ليأتي التهديد الأول في وقت مبكر، وتحديداً في الدقيقة الثانية من صافرة البداية من الكرة التي سددها فارشيد إسمايلي من مسافة قريبة، ولكن الحارس خالد عيسى سيطر عليها بكل ثقة وهدوء. ومع مرور الزمن، ورويداً رويدا، بدأ لاعبو العين يدخلون في أجواء اللقاء، ويفرضون سيطرتهم على منطقة المناورة بفضل الأداء القوي للثنائي أحمد برمان والكوري الجنوبي لي ميونغ وجهودهما التي منعت أصحاب الأرض من التقدم، مع القيام ببناء أكثر من هجمة قادت لاعبي العين للوصول إلى مرمى الحارس سيد مهدي رحماتي، إلا أنها لم تشكل الخطورة المطلوبة. وطبق فريق العين خطة تكتيكية محكمة، ارتكزت على تشديد المراقبة على أهم وأخطر مفاتيح اللعب في فريق الاستقلال، وحرمانهم من الوصول إلى الشباك البنفسجية، ولكن لم ينجح الفريق الإيراني في تهديد مرمى الحارس خالد عيسى بعد أن اعتمد فقط على المهاجم رضائي في الخط الأمامي، ما سهل من مهمة دفاع العين، والاعتماد على الكرات الثابتة للاستفادة من طول قامة لاعبيه.

تكررت المحاولات من الجانبين، إلا أن المدافعين كانوا في المرصاد لكل شاردة وواردة ليبطلوا كل المحاولات التي قام بها مهاجمو الفريقين في مهدها، وجاء معظمها لمصلحة الفريق الإيراني الذي كان الأكثر وصولاً إلى مرمى الحارس خالد عيسى ولكن دون جدوى، خاصة في نصف الساعة الأول. ولكن بعد مرور أكثر من نصف ساعة لم تشهد المواجهة أي هجمة خطرة على المرميين، حيث خرجت كل المحاولات عادية وضعيفة لدرجة كبيرة.