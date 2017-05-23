شرطة عجمان: تخفيض المخالفات المرورية 50%

عجمان (الاتحاد)

أعلن اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، أنه بناء على توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، سيتم تخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50% اعتباراً من غرة شهر رمضان الموافق يوم السبت 27 من شهر مايو الجاري، وسيستمر حتى نهاية الشهر الفضيل بتاريخ 24 من شهر يونيو المقبل.

وأشار إلى أن التخفيض يسري على المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 21 الشهر الجاري، ويتضمن إلغاء الحجز عن السيارات المحجوزة حالياً والاكتفاء بالمدة المنقضية من الحجز، ويشمل كافة المخالفات المرتكبة في عجمان والمسجلة على جميع فئات المركبات، ماعدا مخالفات تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء ومخالفات القيادة بطيش وتهور، والمخالفات المرتبطة بالتزويد والإضافات والتغييرات في سرعة ومحرك المركبة.

وأضاف أن دفع المخالفات أثناء فترة التخفيض يتم فقط من خلال التطبيق الذكي لشرطة عجمان، أو التطبيق الذكي لوزارة الداخلية، كشرط للاستفادة من التخفيض المقرر، وأوضح أن الخدمة الذكية لتسديد قيمة المخالفات متوافرة على تطبيق شرطة عجمان ووزارة الداخلية، ويمكن تحميلهما، سواء من متجري التطبيقات«آبل» و«أندرويد».