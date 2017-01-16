رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يتلقون برقيات تعزية بشهداء الإنسانية

أبوظبي (وام)

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية من فخامة سرج ساركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا، أعرب فيها عن تعازيه في استشهاد أبناء الإمارات في التفجير الإرهابي الذي وقع في مقر والي قندهار في أفغانستان.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تعزية من معالي كارين كارابيتيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا أعرب فيها عن تعازيه في استشهاد أبناء الإمارات في التفجير الإرهابي الذي وقع في مقر والي قندهار في أفغانستان.

كما عبر رئيس وزراء جمهورية أرمينيا عن صادق المواساة لذوى الشهداء، وللشعب الإماراتي متمنياً من الله العظيم، أن يلهمهم الصبر.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية تعزية مماثلة من فخامة سرج ساركيسيان.

وعبر فخامة رئيس أرمينيا في برقيتيه عن خالص العزاء، وصادق المواساة لذوى الشهداء، وللشعب الإماراتي الصديق، متمنياً من الله العظيم، أن يلهمهم الصبر والثبات.

كما عبر عن إدانته للعملية الإرهابية البغيضة التي استشهد خلالها أبناء الإمارات مضيفاً: «إننا نشاطركم ونشاطر أقارب وأهالي الشهداء الأحزان على الشهداء ونتضامن مع شعب دولة الإمارات العربية المتحدة الصديق متمنياً لكم الصبر والثبات».