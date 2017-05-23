الجهات الاتحادية تبدأ تطبيق برامج الرفاه الوظيفي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن العديد من الجهات الاتحادية بدأت تطبيق برامج الرفاه الوظيفي، لتعزيز المشاعر الإيجابية للموظفين، وتحسين أدائهم وعلاقاتهم الإنسانية وتطورهم المهني والشخصي في بيئة العمل، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على صحتهم وصفائهم الذهني والنفسي، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق الجهات الكثير من المبادرات المتعلقة بالرفاه الوظيفي.

وأطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، الدليل الاسترشادي للرفاه الوظيفي في الحكومة الاتحادية، الذي أعدته بهدف خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية، وتهيئة مقومات وأسباب السعادة والنجاح والتمكين لهم، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على سعادة المتعاملين، ويعزز تنافسية حكومة دولة الإمارات وريادتها العالمية.

ويستفيد من الدليل 57 جهة اتحادية، تضم نحو 100 ألف موظف على مستوى الحكومة، وأكدت «الهيئة» أن دليل الرفاه الوظيفي في الحكومة الاتحادية يتماشى كلياً مع مبادئ الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية الذي اعتمده مجلس الوزراء مطلع 2016، والذي يؤكد التزام الحكومة من خلال سياستها العليا بتهيئة البيئة المناسبة لسعادة الفرد والأسرة والمجتمع.

وأظهرت دراسات حديثة متخصصة، أجرتها مؤسسات عالمية متخصصة في مجال الموارد البشرية، أن الموظف السعيد يتحسن مستوى أدائه بواقع 31%، ويزداد لديه الابتكار بنسبة 300%، وترتفع الكفاءة بمعدل 37%، بينما تقل إجازاته المرضية بواقع 66%.