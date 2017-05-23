  • الثلاثاء 26 شعبان 1438هـ - 23 مايو 2017م
  09:06     ماي وكوربن يعلقان حملتيهما الانتخابيتين بعد اعتداء مانشستر        09:07     ارتفاع حصيلة قتلى المظاهرات في فنزويلا إلى 50 شخصا     

افتتح مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل الأكبر في العالم من حيث توظيف التقنيات الذاتية

فيديو.. محمد بن راشد: أمن المواطنين ومجتمع الإمارات هاجس يومي
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 23 مايو 2017

دبي (وام)

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في منطقة أم الرمول في دبي قبل ظهر أمس، «مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق» التابع لهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

حضر افتتاح المركز الذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم في العالم، المهندس مطر محمد الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، واللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وحشد من مهندسي المركز ومديري الإدارات بهيئة الطرق والمواصلات.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن ارتياحه البالغ لهذا الإنجاز التقني الحضاري الرائع الذي سيسهم إلى حد كبير في تخفيف الازدحام المروري في شوارع ومناطق دبي، وتسهيل حياة الناس وإسعادهم، قائلاً، «إن هذا ما نعمل لأجله، ونوظف جميع الإمكانات التقنية والمادية والطاقات البشرية لتحقيق هذا الهدف الذي يشكل محور مسيرة التنمية والتطوير على مختلف الصعد».

وأكد سموه في معرض تعليقه على إنجاز المركز ومباشرته لمهمته، أن أمن المواطنين وأفراد مجتمع دولة الإمارات واستقرارهم وإسعادهم، هو هدف استراتيجي وهاجس يومي لدينا كي يظل مجتمعنا هو الأسعد، والأكثر أماناً واستقراراً معيشياً واجتماعياً وإنسانياً.

وبارك سموه جهود جميع من أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجي الوطني، منوهاً سموه بجهود مدير عام وموظفي ومهندسي هيئة الطرق والمواصلات الدؤوبة، وسعيهم المستمر لابتكار أساليب وطرق حديثة من أجل توفير جميع وسائل الراحة والأمان للناس ولمستخدمي وسائل النقل الجماعي، وغيرهم من السائقين والمشاة، وجميع أفراد المجتمع. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 