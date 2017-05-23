فيديو.. محمد بن راشد: أمن المواطنين ومجتمع الإمارات هاجس يومي

دبي (وام)

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في منطقة أم الرمول في دبي قبل ظهر أمس، «مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق» التابع لهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

حضر افتتاح المركز الذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم في العالم، المهندس مطر محمد الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، واللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وحشد من مهندسي المركز ومديري الإدارات بهيئة الطرق والمواصلات.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن ارتياحه البالغ لهذا الإنجاز التقني الحضاري الرائع الذي سيسهم إلى حد كبير في تخفيف الازدحام المروري في شوارع ومناطق دبي، وتسهيل حياة الناس وإسعادهم، قائلاً، «إن هذا ما نعمل لأجله، ونوظف جميع الإمكانات التقنية والمادية والطاقات البشرية لتحقيق هذا الهدف الذي يشكل محور مسيرة التنمية والتطوير على مختلف الصعد».

وأكد سموه في معرض تعليقه على إنجاز المركز ومباشرته لمهمته، أن أمن المواطنين وأفراد مجتمع دولة الإمارات واستقرارهم وإسعادهم، هو هدف استراتيجي وهاجس يومي لدينا كي يظل مجتمعنا هو الأسعد، والأكثر أماناً واستقراراً معيشياً واجتماعياً وإنسانياً.