فنزويلا: التظاهرات الاحتجاجية تدخل أسبوعها الثامن

كراكاس (وكالات)
بدأ معارضو الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس أسبوعهم الثامن من التظاهرات، رافضين التخلي عنها ووقفها ما لم يحققوا هدفهم القاضي بتخليه عن السلطة، على رغم أعمال العنف التي أسفرت عن 48 قتيلا منذ بداية أبريل الماضي.
وستتاح للطرفين فرصة جديدة لعرض قواهما. فيما قام «الاتحاد الطبي الفنزويلي» بمسيرة أمس في اتجاه وزارة الصحة، دعما للمعارضة، قبل مسيرة من أجل السلام دعا اليها الرئيس مادورو اليوم الثلاثاء. وعلى الرغم من الصدامات والغاز المسيل للدموع، ما زال خصوم رئيس الدولة في الشوارع، يحفزهم الانهيار الاقتصادي لبلادهم.
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وفي كراكاس، حاول أكثر من 160 ألف متظاهر، كما تقول المعارضة، الوصول إلى وزارة الداخلية، ثم فرقتهم قوى الأمن. وفي سان كريستوبال، تظاهر أربعون ألف شخص على الرغم من التوتر من جراء انتشار 2600 جندي بعد عمليات نهب وهجمات على منشآت للشرطة والجيش.
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