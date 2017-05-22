تركيا: محاكمة 221 متهماً في محاولة الانقلاب

أنقرة (وكالات)

بدأت أمس محاكمة أكثر من 220 مشبوهاً، بينهم أكثر من 20 جنرالاً تركياً، متهمين بأنهم بين قادة المجموعة التي قامت بمحاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي.

وتجمع متظاهرون غاضبون خارج المحكمة، منادين بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتهمين، حيث ألقوا حبال المشانق المعقودة على المشتبه فيهم الذين أُحضروا إلى المحكمة مكبلي الأيدي وممسوكين من قبل عناصر قوات الأمن الذين شكلوا صفين أمام عدسات الكاميرات.

وتتهم تركيا الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولين بتدبير محاولة الانقلاب التي جرت في 15 يوليو، وهو اتهام ينفيه بشدة.

وجولين بين 221 مشبوهاً وردت أسماؤهم في لوائح الاتهام. وهو كذلك بين 12 من المشبوهين الفارين.