بدء البناء في المرحلتين الثالثة والرابعة لمشروع «عزيزي ريفييرا»

دبي(الاتحاد)

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري عن بدء عمليات البناء والإنشاءات في المرحلة الثالثة والرابعة من مشروع الواجهة البحرية «عزيزي ريفييرا» وذلك ابتداءً من شهر فبراير من العام 2018.

ويجري البناء على قدم وساق في المرحلة الأولى، يذكر أنه سوف يتم تسليم المرحلة الأولى والثانية من مشروع «عزيزي ريفييرا» خلال الربع الأول من العام 2019، بينما من المقرر تسليم المرحلة الثالثة والرابعة خلال الربع الثالث من العام 2019، وسوف يوفر المشروع، عند اكتماله، 16,000 وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: يشكل التزام الشركة المتواصل نحو تنفيذ العمليات الإنشائية في مشروع «عزيزي ريفييرا» بداية جيدة ومستشرقة في العام 2018. وسوف يسهم هذا المشروع الاستثنائي في خلق أنماط حياتية جديدة تناسب ومكانة دبي العالمية المعروفة، وذلك من خلال توفير خيارات متعددة الاستخدامات أبرزها الفنادق والعقارات السكنية ومناطق التجزئة».