9.4 مليار درهم مساعدات الإمارات إلى اليمن

أبوظبي (وام)

عززت الإمارات عطاءها الإنساني في اليمن، من خلال تنميتها عبر هيئة الهلال الأحمر 6 قطاعات رئيسة، هي التعليم، والصحة، والأمن، والإغاثة، والبنية التحتية، وبرامج الإسكان، بإجمالي قيمة مساعدات بلغ نحو 9 مليارات و400 مليون درهم (ما يعادل مليارين و560 مليون دولار) خلال الفترة من أبريل 2015 وحتى نوفمبر 2017. وعكست المبادرات القيم والثوابت الأصيلة التي غرس جذورها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورسخها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حتى أصبحت نهج عمل أصيلاً في المؤسسات والهيئات الخيرية كافة.

وأكدت الأرقام حرص القيادة الرشيدة على مستقبل الشعب اليمني، بما ينسجم مع الأهداف المعلنة للتحالف العربي لتحرير اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة فاعلة من الإمارات، وعدد من الدول العربية. وبدا واضحاً تركيز «الهلال الأحمر» على المساعدات ذات الجانب الإغاثي العاجل، سعياً للتخفيف من المعاناة الناجمة عن السياسة التدميرية والتخريبية التي انتهجتها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

القطاع الصحي

وقد نجحت الإمارات في إعادة دورة الحياة الطبيعية على مستوى العديد من القطاعات. فعلى مستوى القطاع الصحي واصلت الهيئة خططها التطويرية وفق استراتيجية تستهدف تأهيل المنشآت الطبية وسد النقص الحاد في الكوادر والأدوية والمعدات، كما ساهمت بفاعلية في مكافحة الأمراض والأوبئة وعلى رأسها الكوليرا.