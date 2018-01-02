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«الهلال الأحمر» تدعم التعليم والصحة والأمن والإغاثة والبنية التحتية والإسكان

9.4 مليار درهم مساعدات الإمارات إلى اليمن
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تاريخ النشر: الثلاثاء 02 يناير 2018

أبوظبي (وام)

عززت الإمارات عطاءها الإنساني في اليمن، من خلال تنميتها عبر هيئة الهلال الأحمر 6 قطاعات رئيسة، هي التعليم، والصحة، والأمن، والإغاثة، والبنية التحتية، وبرامج الإسكان، بإجمالي قيمة مساعدات بلغ نحو 9 مليارات و400 مليون درهم (ما يعادل مليارين و560 مليون دولار) خلال الفترة من أبريل 2015 وحتى نوفمبر 2017. وعكست المبادرات القيم والثوابت الأصيلة التي غرس جذورها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورسخها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حتى أصبحت نهج عمل أصيلاً في المؤسسات والهيئات الخيرية كافة.

وأكدت الأرقام حرص القيادة الرشيدة على مستقبل الشعب اليمني، بما ينسجم مع الأهداف المعلنة للتحالف العربي لتحرير اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة فاعلة من الإمارات، وعدد من الدول العربية. وبدا واضحاً تركيز «الهلال الأحمر» على المساعدات ذات الجانب الإغاثي العاجل، سعياً للتخفيف من المعاناة الناجمة عن السياسة التدميرية والتخريبية التي انتهجتها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

القطاع الصحي

وقد نجحت الإمارات في إعادة دورة الحياة الطبيعية على مستوى العديد من القطاعات. فعلى مستوى القطاع الصحي واصلت الهيئة خططها التطويرية وفق استراتيجية تستهدف تأهيل المنشآت الطبية وسد النقص الحاد في الكوادر والأدوية والمعدات، كما ساهمت بفاعلية في مكافحة الأمراض والأوبئة وعلى رأسها الكوليرا.

وأكد وزير الصحة اليمني ناصر باعوم الدور البارز لهيئة الهلال الأحمر الإماراتية في النهوض بقطاع الصحة. وأوضح أن عام 2017 شهد افتتاح العديد من المستشفيات ورفدها بالكوادر الطبية والمعدات اللازمة لتأدية مهامها، لتسهم في تعزيز الخدمات الطبية في العديد من المحافظات. وقال إن الإمارات نجحت في إعادة تطبيع الحياة وزرع الأمل في الداخل اليمني، مشيراً إلى أن جهودها لعبت دوراً محورياً في مواجهة وباء الكوليرا والحد من انتشاره، عبر تقديم شحنات الأدوية والأمصال المتوافرة في السوق المحلية. ولفت إلى تسلم الوزارة عشرات المركبات المجهزة لتوزيعها في المحافظات، ما انعكس إيجاباً على سرعة وفعالية الخدمات الصحية المقدمة للسكان. ... المزيد
     
 